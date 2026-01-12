Kylian Mbappé reacciona a la salida del Xabi Alonso del Real Madrid

Tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid, el equipo recibe a Álvaro Arbeloa como director técnico, pero no antes de despedir al que inició la temporada.

Kylian Mbappé, uno de los líderes y estrella del club, envío un mensaje claro sobre la salida del ex DT del Bayer Leverkusen.

Ha sido corto, pero un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el día uno. Te voy a recordar como un director técnico que tiene sus ideas claras y sabe muchas cosas de fútbol. La mejor de las suertes en tu siguiente capítulo. Kylian Mbappé

A pesar del mensaje, circula en redes sociales un video tras la final de la Supecopa de España donde Xabi quiere juntar a los jugadores, pero Mbappé se niega y por ende, no se hace la reunión en la premiación del Barcelona.

¿Quién tomó la decisión de la salida de Alonso?

Acorde a múltiples reportes, tras el descontento que se dio entre Xabi y Kylian, además de la supuesta mala relación con Vinícius Jr., el entrenador fue quien decidió irse.

Desde el club fueron claros en transmitir que no existió un despido ni una pérdida de confianza, sino la conclusión de una etapa que el técnico entendió como cerrada tras cumplir los objetivos que se había planteado al asumir el cargo.