Kylian Mbappé sale lesionado en el partido entre el Betis y el Real Madrid; ya se conoce el primer dictamen

En un partido para el olvido, el Real Madrid vuelve a dejar ir puntos en LaLiga y se aleja cada vez más del líder, el FC Barcelona, que, en caso de vencer el día de mañana al equipo del Getafe, le sacaría ya una ventaja de 11 puntos al conjunto blanco.

Vinícius Junior había adelantado a los merengues al minuto 17, pero en la agonía del compromiso, Héctor Bellerín marcó el tanto del empate para los locales, desatando la locura entre sus aficionados y enterrando las aspiraciones del Real Madrid, que aún sueña con el campeonato de LaLiga, pero las posibilidades de lograrlo cada vez lucen más lejanas.

Por si no hubieran ya suficientes malas noticias en el entorno del Real Madrid, las alarmas se encendieron cuando, al minuto 83 del compromiso, Kylian Mbappé quedó tendido en el césped y pidió salir del campo. Según se informa, la molestia que lo llevó a tomar esa decisión se trata de una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda, y su recuperación quedará sujeta a evolución.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



MBAPPÉ sufre una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda



Tras este primer diagnóstico, se le harán más pruebas para conocer el alcance de sus molestias



vía @miguelitocope pic.twitter.com/admNOreTPJ — Madrid Sports (@MadridSports_) April 24, 2026

Álvaro Arbeloa explota contra el arbitraje

FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRID | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Quien la está pasando verdaderamente mal con el Real Madrid, es el joven director técnico español, Álvaro Arbeloa. En conferencia de prensa, se mostró sumamente inconforme, no solo por el resultado, sino por las decisiones arbitrales que, a juicio suyo, afectaron directamente al conjunto blanco. Esto fue lo que dijo al respecto:

Mucha gente... sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones no saben ni entienden. Está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos, como nos ha pasado ya muchas otras veces. Un resultado que creo que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones. También un penalti muy claro en la primera parte, que yo creo que podíamos haber cerrado el partido. Para mí, un penalti clarísimo con la mano abierta, que no está ni pegada al cuerpo, en un tiro de Brahim. No sé mucho más que ver en una jugada muy clara. Igual que en la última, cuando Ferland tiene ganada la posición, a nada que te agarren un poco o que te toquen un poco el brazo... Para mí es algo muy básico en el mundo del fútbol, pero no es la primera vez que nos pasa algo así y creo que son dos decisiones que marcan mucho el partido. Álvaro Arbeloa.

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