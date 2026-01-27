Kylian Mbappé se entrena apartado de sus compañeros a un día del partido con el Benfica

El Real Madrid depende de sí mismo para meterse en octavos de la Champions League. De ganar, estará directamente en la siguiente ronda sin necesidad de jugar el play-off. Su rival en la última jornada de la fase de liga será el Benfica de Portugal, al que se enfrenta este miércoles en calidad de visitante.

De cara a este partido, Kylian Mbappé se entrenó individualmente este lunes junto a Álvaro Carreras, ambos titulares ante el Villarreal el pasado sábado. Como era de esperar, ambos están en forma y forman parte de la delegación madridista que viaja a Lisboa.

El francés, que viene de convertir un doblete en La Cerámica, será titular junto a Vinicius y probablemente el argentino Franco Mastantuono en el ataque del Real Madrid, justamente ante un ex entrenador blanco como José Mourinho y su Benfica, obligado a ganar y esperar resultados si quiere soñar con los play-off de la Champions League.

Villarreal Cf V Real Madrid - Laliga Ea Sport | Europa Press Sports/GettyImages

Además de esta situación del lateral y el centroatacante, se dieron otras buenas noticias para el Real Madrid, ya que los defensas Antonio Rudiger y Trent Alexander-Arnold entrenaron con el resto del grupo. Este último ha estado de baja los últimos dos meses y se espera que vuelva para el próximo partido en casa de los blancos contra el Rayo Vallecano el domingo.

Mientras tanto, el marcador central alemán no ha sido visto en las últimas tres semanas, desde que participó en la victoria del Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Otro que vuelve es Aurelien Tchouameni, quien no estuvo ante el Submarino Amarillo y sí lo hará por Champions, y se apunta a ser titular como el mediocampista más retrasado en la zona medular.

La gran sorpresa vuelve a ser la presencia de 3 canteranos como Cestero y Diego Aguado, además del habitual Fran González cuando no juega el Castilla. Los dos primeros ya estuvieron en la lista el pasado sábado en el duelo que les enfrentó al Villarreal.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP