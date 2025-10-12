Kylian Mbappé se rinde a Cristiano: “Siempre fue mi modelo, mi ejemplo; para mí es el número uno”

Kylian Mbappé vuelve a dejar claro de quién aprendió a soñar. En una entrevista concedida a Jorge Valdano para el programa Universo Valdano, que se emite esta noche en Movistar+, el delantero francés repasó su trayectoria y habló con total franqueza sobre el futbolista que más le ha inspirado: Cristiano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo siempre ha sido mi modelo, un ejemplo para mí”, afirmó Mbappé con una sonrisa que delataba admiración genuina. “Tengo la suerte de poder hablar con él, me da consejos, me ayuda… para mí es el número uno”.

Las palabras del capitán de la selección francesa confirman lo que muchos intuían desde hace años: Cristiano no solo fue su ídolo de infancia, sino también una influencia directa en su manera de entender el fútbol. Desde su llegada al Real Madrid, Mbappé ha asumido el desafío de tomar el testigo del portugués, quien marcó una era en el club con 450 goles y cuatro Champions League.

“Cristiano es la referencia del Real Madrid. La gente todavía sueña y habla de él”, añadió Mbappé, consciente del legado que intenta honrar. Sus declaraciones reflejan una mezcla de respeto y ambición: reconocer al mito, pero también aspirar a continuar su camino.

En los pasillos de Valdebebas, muchos ven a Mbappé como el heredero natural del trono que dejó Cristiano. Y el propio jugador parece decidido a estar a la altura.

Con esta confesión, Mbappé no solo reafirma su admiración por Cristiano, sino que también traza una línea directa entre pasado y presente del Real Madrid. La humildad con la que reconoce la influencia del portugués contrasta con la ambición que lo impulsa a escribir su propia historia en el Bernabéu. Sabe que igualar el legado de Ronaldo es casi imposible, pero también entiende que su destino pasa por intentarlo.