Kylian Mbappé supera a un legendario delantero con un hito en la Champions League

Kylian Mbappé sumó otro logro en la Liga de Campeones a su ya impresionante currículum, superando a Ruud van Nistelrooy y convirtiéndose en el sexto máximo goleador de todos los tiempos de la competición.

El francés volvió a ser el héroe del Real Madrid en una caótica victoria por 2-1 sobre el Marsella . Mbappé convirtió dos goles de penalti para los blancos, asegurando los tres puntos en el primer partido de Xabi Alonso en la Champions League al frente del 15 veces campeón de Europa.

Con este doblete, Mbappé suma 57 goles en la máxima competición europea con tan solo 26 años. El internacional francés supera ahora a Van Nistelrooy en la lista histórica de goleadores de la competición y está empatado con Thomas Müller en el sexto puesto, una hazaña que logró en tan solo 88 partidos de la Champions League.

A continuación, dónde se sitúa la superestrella del Real Madrid entre los mejores goleadores de la historia de la Liga de Campeones:

Los 10 máximos goleadores de la historia de la Champions League

Rango Jugador Objetivos 1 Cristiano Ronaldo 140 2 Lionel Messi 129 3 Robert Lewandoski 105 4 Karim Benzema 90 5 Raúl 71 T-6 Thomas Müller 57 T-6 Kylian Mbappe 57 8 Ruud Van Nistelrooy 56 9 Thierry Henry 50 10 Erling Haaland 49

Mbappé aún tiene un largo camino por recorrer para alcanzar las alturas de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski, pero está en camino de convertirse en uno de los goleadores más prolíficos de la historia europea.

De hecho, al delantero sólo le falta un gol más para superar a Müller y apoderarse en solitario del sexto puesto.

El hito en la Champions League llega en medio de un inicio sublime para Mbappé en la temporada 2025-26. El delantero lidera al Real Madrid con seis goles en cinco partidos. Su doblete le dio al Real Madrid la victoria sobre el Marsella en una noche en la que el equipo local perdió a sus dos laterales derechos titulares por periodos diferentes. Trent Alexander-Arnold aparentemente sufrió una lesión en el isquiotibial, mientras que Dani Carvajal fue expulsado con roja directa.

Desde su llegada a la capital española, Mbappé ha marcado 50 goles en 64 partidos con la camiseta blanca. Cualquier preocupación sobre su lenta transición del Paris Saint-Germain al Real Madrid es solo un lejano recuerdo.

¿Cuántos partidos necesitó Kylian Mbappé en comparación con Ruud van Nistelrooy?

Como se mencionó, Mbappé alcanzó los 57 goles en 88 partidos. Van Nistelrooy superó al francés con 56 goles en 73 partidos, pero, por supuesto, Mbappé ahora tiene la mira puesta en un puesto más alto en la clasificación tras superar al holandés.

