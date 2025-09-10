Kylian Mbappé supera a una leyenda francesa en la lista de goleadores de todos los tiempos

El nombre de Kylian Mbappé ahora está por encima del legendario Thierry Henry en los libros de historia de la selección de Francia.

La superestrella del Real Madrid anotó su gol número 52 con Les Bleus el martes por la noche, superando oficialmente a Henry y convirtiéndose en el segundo máximo goleador histórico de Francia. Mbappé solo necesitó 92 partidos para lograr la histórica hazaña con su país.

France v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

El golazo de Mbappé llegó de penalti al borde del descanso contra Islandia en el segundo de los dos partidos de clasificación de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputados durante el parón internacional de septiembre. La tranquila definición del jugador de 26 años permitió a Francia empatar el partido tras encajar un tempranero gol de Andri Guðjohnsen.

Aunque el gol en sí no es tan notable como algunos de los momentos brillantes de Mbappé con la camiseta azul, ahora siempre será recordado como el que impulsó al francés a superar a uno de sus héroes de la infancia en los libros de récords.

Vea el momento clave a continuación.

Mbappe goal



France 1-1 Island pic.twitter.com/BcKmiRwZQF — TM7 (@totalmadrid7) September 9, 2025

Mbappé está ahora a solo cinco goles del récord histórico de Olivier Giroud. El exjugador del Arsenal marcó 57 goles con Francia, la mayor cantidad en la historia. Ahora no es cuestión de si Mbappé superará al delantero en la lista de máximos goleadores de Les Bleus, sino de cuándo.

Rango Jugador Cantidad de goles 1 Oliver Giroud 57 2 Kylian Mbappe 52 3 Thierry Henry 51 4 Antoine Griezmann 44 5 Michel Platini 41

Aún más impresionante que el logro de Mbappé es la velocidad con la que alcanzó el hito. Henry necesitó 123 partidos internacionales para anotar 51 goles, mientras que el delantero del Real Madrid apenas superó esa marca en 31 partidos menos.

Didier Deschamps estará encantado de ver a su capitán de vuelta en su mejor momento goleador tras el bajón de Mbappé la temporada pasada. El internacional francés ha marcado cuatro goles en sus últimos cuatro partidos con su selección. Además, suma tres asistencias en el mismo periodo.

Más allá de sus récords individuales, Mbappé se centrará en asegurar el puesto de Les Bleus en el Mundial del próximo verano. Francia espera arrasar en Estados Unidos, México y Canadá en 2026 para alcanzar su tercera final consecutiva del Mundial.

