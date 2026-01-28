Kylian Mbappé supera el récord de Cristiano Ronaldo

La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, batió el récord de Cristiano Ronaldo de más goles en una fase de grupos/liga de la UEFA Champions League.

Desde que Mbappé llegó a la capital española antes de la temporada 2024/25, poco a poco ha ido dejando su nombre grabado en la historia, superando al de Ronaldo. El francés marcó más goles en su temporada de debut que cualquier otro jugador en vestir la camiseta blanca, y también superó a su ídolo al anotar el mayor número de goles en un año natural para un jugador del Real Madrid.

Solo en la temporada 2025-26, Mbappé ya ha marcado 36 goles con el gigante español, 13 de ellos en la Champions League. Ronaldo es el único otro jugador que ha alcanzado esa cifra antes de las rondas eliminatorias, con 11 tantos en la fase de grupos.

La comparativa Cristiano Ronaldo vs Kylian Mbappé

Estadísticas de Cristiano Ronaldo, temporada 2015/16

Goles: 11

Partidos jugados: 6

Ronaldo estableció el récord de goles en la fase de grupos de la Champions League en la temporada 2015/16. La leyenda del Real Madrid marcó 11 goles en los seis partidos de la fase de grupos del club.

La hazaña es aún más impresionante si tenemos en cuenta que Ronaldo no logró marcar en ninguno de los dos enfrentamientos de los blancos contra el PSG. Así que, en realidad, el delantero solo necesitó cuatro partidos para ver puerta en 11 ocasiones.

El luso inauguró la Champions League 2015/16 del Real Madrid con un triplete contra el Shakhtar Donetsk ante un Bernabéu abarrotado. A continuación, marcó un doblete en la victoria del club por 2-0 sobre el Malmö.

El gigante español se enfrentó entonces al PSG, tanto en casa como a domicilio, y el único gol de esos dos encuentros, sorprendentemente, llegó con la zurda del central Nacho. Ronaldo compensó su silencio marcando dos goles a domicilio contra el Shakhtar Donetsk en la siguiente jornada.

Para culminar una racha sensacional, el capitán portugués anotó cuatro goles en casa contra el Malmö, haciendo historia en la fase de grupos de la Champions League. No sorprende que los blancos ganaran la competición esa temporada.

Rival Goles Shakhtar Donetsk (L) 3 Malmö (V) 2 PSG (V) 0 PSG (L) 0 Shakhtar Donetsk (V) 2 Malmö (L) 4

Estadísticas de Kylian Mbappé, temporada 2025/26

Goles: 13

Partidos jugados: 7*

Mbappé ha superado el récord de Cristiano Ronaldo, luego de su doblete ante el Benfica en la última jornada de la fase de liga por la UEFA Champions League 2025/2026. Lastimosamente, para el francés, sus tantos no fueron suficientes para que la escuadra merengue rescatara siquiera un empate ante el conjunto portugués, perdiendo así la posibilidad de clasificar de manera directa a los octavos de final por la justa continental.

Rival Goles Olympique Marsella (L) 2 Kairat Almaty (V) 3 Juventus (L) 0 Liverpool (V) 0 Olympiacos (V) 4 Manchester City (L) No jugó AS Mónaco (L) 2 Benfica 2

Si bien es cierto que Kylian Mbappé ha superado ya la hazaña de Ronaldo en la fase de grupos/liga, sigue persiguiendo un récord mucho mayor. Ronaldo marcó 17 goles en la trayectoria de los Blancos hacia la gloria de la Champions League en la temporada 2013/14, la mayor cantidad en una sola campaña en la máxima competición europea de clubes.

La nueva cara del Real Madrid ya está a solo cuatro goles de igualar ese récord, y la fase eliminatoria ni siquiera ha comenzado. Si los Blancos llegan lejos en el torneo con el nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, Mbappé podría tener varias oportunidades para alcanzar los 17 goles, e incluso superarlos.

Al ritmo que Mbappé está marcando, sería absurdo decir que no tiene ninguna posibilidad de igualar, e incluso superar, el récord de Ronaldo. Sin embargo, todo dependerá de la capacidad del francés para mantenerse sano y del rendimiento del Real Madrid en la fase eliminatoria.

