Kylian Mbappé terminó el 2025 como máximo goleador de LaLiga y la Champions League
El estado físico y futbolístico por el que atraviesa Kylian Mbappé es digno de admiración y respeto, si bien el Real Madrid no terminó esta primera mitad de la temporada 2025/26 de LaLiga en la cima de la clasificación, lo que está haciendo el francés este año no tiene comparación y acaba de dejar otra marca para escribir su nombre con letras de oro en la historia merengue.
Previo a la Navidad terminó la primera fase del máximo circuito del futbol español y con él llegó el triunfo madridista de goles goles por uno sobre el Sevilla. Ahí, el delantero merengue marcó al minuto 86 desde el punto penal, tanto con el que llegó a 18 anotaciones en 18 partidos disputados.
De igual manera 'Kiki' cerró su participación en la UEFA Champions League hace un mes con un póker frente al Olympiacos, situación que lo dejó con 9 anotaciones en ese distinguido torneo, convirtiéndose así en el máximo goleador de ambas competencias.
Previo a llegar al Madrid, parecía que el nivel futbolístico de Mbappé había dado un bajón, ya que en 2024 marcó únicamente 34 goles en un año natural, mientras que en el presente hizo ya 66 goles en 67 partidos, lo que lo dejó con un promedio de 0.99 goles por encuentro.
Así fueron los goles que marcó Kylian Mbappé este 2025
Real Madrid 1-0 Osasuna: 1 gol - LaLiga
Real Oviedo 0-3 Real Madrid: 2 goles - LaLiga
Real Sociedad 1-2 Real Madrid: 1 gol - LaLiga
Real Madrid 2-0 Marsella: 2 goles - Champions League
Real Madrid 2-0 Espanyol: 1 gol - LaLiga
Levante 1-4 Real Madrid: 2 goles - LaLiga
Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid: 1 gol - LaLiga
Kairat Almaty 0-5 Real Madrid: 3 goles - Champions League
Barcelona 3-1 Villarreal: 1 gol - LaLiga
Getafe 0-1 Real Madrid: 1 gol - LaLiga
Real Madrid 2-1 Barcelona: 1 gol - LaLiga
Real Madrid 4-0 Valencia: 2 goles - LaLiga
Olympiacos 3-4 Real Madrid: 4 goles - Champions League
Girona 1-1 Real Madrid: 1 gol - LaLiga
Athletic Club 0-3 Real Madrid: 2 goles - LaLiga
Alavés 1-2 Real Madrid: 1 gol - LaLiga
Real Madrid 2-0 Sevilla: 1 gol - LaLiga
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.