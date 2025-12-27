Kylian Mbappé terminó el 2025 como máximo goleador de LaLiga y la Champions League

El estado físico y futbolístico por el que atraviesa Kylian Mbappé es digno de admiración y respeto, si bien el Real Madrid no terminó esta primera mitad de la temporada 2025/26 de LaLiga en la cima de la clasificación, lo que está haciendo el francés este año no tiene comparación y acaba de dejar otra marca para escribir su nombre con letras de oro en la historia merengue.

Previo a la Navidad terminó la primera fase del máximo circuito del futbol español y con él llegó el triunfo madridista de goles goles por uno sobre el Sevilla. Ahí, el delantero merengue marcó al minuto 86 desde el punto penal, tanto con el que llegó a 18 anotaciones en 18 partidos disputados.

De igual manera 'Kiki' cerró su participación en la UEFA Champions League hace un mes con un póker frente al Olympiacos, situación que lo dejó con 9 anotaciones en ese distinguido torneo, convirtiéndose así en el máximo goleador de ambas competencias.

Previo a llegar al Madrid, parecía que el nivel futbolístico de Mbappé había dado un bajón, ya que en 2024 marcó únicamente 34 goles en un año natural, mientras que en el presente hizo ya 66 goles en 67 partidos, lo que lo dejó con un promedio de 0.99 goles por encuentro.

🔝 ¡@KMbappe acaba 2025 como máximo goleador de la Liga y de la Champions!

⚽ 18 goles en Liga

⚽ 9 goles en UCL pic.twitter.com/WgOX8Uo1d2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 27, 2025

Así fueron los goles que marcó Kylian Mbappé este 2025

Real Madrid 1-0 Osasuna: 1 gol - LaLiga

Real Oviedo 0-3 Real Madrid: 2 goles - LaLiga

Real Sociedad 1-2 Real Madrid: 1 gol - LaLiga

Real Madrid 2-0 Marsella: 2 goles - Champions League

Real Madrid 2-0 Espanyol: 1 gol - LaLiga

Levante 1-4 Real Madrid: 2 goles - LaLiga

Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid: 1 gol - LaLiga

Kairat Almaty 0-5 Real Madrid: 3 goles - Champions League

Barcelona 3-1 Villarreal: 1 gol - LaLiga

Getafe 0-1 Real Madrid: 1 gol - LaLiga

Real Madrid 2-1 Barcelona: 1 gol - LaLiga

Real Madrid 4-0 Valencia: 2 goles - LaLiga

Olympiacos 3-4 Real Madrid: 4 goles - Champions League

Girona 1-1 Real Madrid: 1 gol - LaLiga

Athletic Club 0-3 Real Madrid: 2 goles - LaLiga

Alavés 1-2 Real Madrid: 1 gol - LaLiga

Real Madrid 2-0 Sevilla: 1 gol - LaLiga