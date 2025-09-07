Kylian Mbappé tiene claro quien merece llevarse el Balón de Oro

Kylian Mbappé ha querido quitarse del foco mediático y poner en valor a un compañero y amigo muy especial. En declaraciones a Téléfoot, el delantero del Real Madrid se deshizo en elogios hacia Ousmane Dembélé, al que situó como merecedor del próximo Balón de Oro.

“Ousmane lo merece, lo he apoyado desde el principio”, afirmó Mbappé con contundencia. Más allá de las palabras, el capitán de la selección francesa fue incluso más allá: “¡Si dependiera de mí, le llevaría el trofeo directamente a su casa!”.

🌕🇫🇷 Kylian Mbappé on Ballon d’Or: “Ousmane deserves it, I have supported him from the beginning”.



“If it was up to me, I would bring him the trophy directly to his home!”, told Telefoot. pic.twitter.com/KqjrfwKHdZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2025

El gesto no ha pasado inadvertido, sobre todo en un año donde la carrera por el galardón está más abierta que nunca. Además de Dembélé, uno de los grandes candidatos es Lamine Yamal, el joven prodigio del FC Barcelona que ha irrumpido con fuerza en la élite y que muchos ven como el futuro dominador del fútbol mundial.

Las declaraciones de Mbappé reflejan no solo la estrecha amistad que mantiene con Dembélé desde que coincidieron en la selección y en el PSG, sino también su respeto por un futbolista al que considera clave. El Balón de Oro se decidirá en los próximos meses, pero el delantero del Real Madrid ya tiene claro su favorito.