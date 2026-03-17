La advertencia de Nicolás Sánchez previo a la vuelta contra Cruz Azul

Monterrey en una etapa muy compleja dentro del club, deberá buscar la remontada contra Cruz Azul en la CONCACAF Liga de Campeones. Esto por la ronda de octavos de final del torneo, una etapa temprana del mismo en la que quedar eliminado sin duda alguna sería un fracaso.

Monterrey lo tiene todo en contra. Desde el global, el hecho de haber recibido tres goles de visita y por supuesto, el cerrar fuera de casa la llave ante el equipo en mejor estado de forma en México. A pesar de ello, el técnico del equipo regio confía en que su equipo tiene los enteros históricos dentro de la competición para conseguir la épica.

NICO SÁNCHEZ AVISA A CRUZ AZUL QUE LA CONCACAF SE LE DA BIEN A RAYADOS 🔥



El DT de La Pandilla mandó una advertencia a los Cementeros y reveló que Anthony Martial estará disponible para la Vuelta de los Octavos en Concachampions. #CentralFOX https://t.co/sJ7H0VJrKk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 16, 2026

A ver, es difícil darle mayor importancia a un partido que a otro porque le estaríamos restando importancia al rival, a la situación o al momento. En este club, al nivel que se compite, tienes que aprender a competir todos los partidos por igual. Claro que mañana es un mata-mata y nuestra historia en este torneo es importante, (así que) sería muy motivador poder pasar y es con la cabeza con la que vamos a ir a enfrentarlo (...) hay un plus cuando jugamos la copa, es un torneo que nos sienta bien. Nicolás Sánchez

Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sánchez afirmó que Monterrey llegará con "refuerzo" para este encuentro. Anthony Martial será elegible luego de superar su lesión en el hombro: "desde hace una semana está participando con el grupo, así que lo tenemos disponible para mañana y esperamos sumar próximamente a Óliver y Fidel, que se van reintegrando de a poco... (El objetivo es) que estén al 100 y puedan sumarse a este buen ambiente que hay en el equipo."

Si Monterrey queda fuera de la CONCACAF, el equipo deberá centrar esfuerzos al cien por ciento en la Liga MX. En el torneo local de México, los del norte del país también están en una zona compleja fuera de puestos de liguilla incluso.