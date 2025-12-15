La advertencia de Rubem Amorim a Kobie Mainoo sobre su futuro en el Manchester United

Los intentos del Napoli por asegurarse al mediocampista del Manchester United Kobbie Mainoo se están encontrando con una resistencia significativa, principalmente por parte del entrenador Ruben Amorim. Según se informa, el técnico está oponiéndose a la salida del joven a pesar de darle pocos minutos.

Y esto va más allá de la propia decisión del jugador, que está dispuesto a dejar el Manchester United como cedido en enero mientras busca más fútbol en el primer equipo después de luchar por tener minutos con Ruben Amorim.

El entrenador portugués le ha dicho a Kobbie Mainoo que llame a su puerta y le diga si quiere dejar el Manchester United en el mercado de fichajes de enero. Mainoo está abierto a una cesión en Old Trafford y el Nápoles, campeón de la Serie A, todavía está interesado en traerlo a Italia.

"Si Kobbie viene conmigo y habla conmigo, hablaré con él. No voy a decir lo que le voy a decir a Kobbie, pero me alegraría mucho si Kobbie viniera a hablar conmigo sobre eso”.

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

Cuando se le preguntó si veía que había riesgo de que Mainoo se desmoralizara después de otro partido en el que fue enviado a la banca, Amorim dijo: "Lo entiendo. Sólo quiero ganar, trato de poner a los jugadores, no miro quién es, no me importa, sólo trato de poner a los mejores jugadores en el campo".

Y añadió: “Tienes [Manuel] Ugarte que jugó dos partidos. Uno de ellos, caso.[miro]estaba fuera, bruno [Fernandes]Siempre está en forma, es el hombre que cumple con su puesto, así que quizás tenga algo que ver con eso".

Para cerrar, se le preguntó al técnico del United si los jugadores que se dirigen a la Copa Africana de Naciones abrirían la puerta para que Mainoo participara y dijo: "No lo sé, no lo sé. Es la misma pregunta. No sé qué pasará, depende. He visto el entrenamiento. Si es lo mejor para el equipo, lo usaré. Esa es la única manera que sé de responder a eso".

