La afición del América explota en contra de Kevin Álvarez

Si bien el equipo está segundo dentro de la Liga MX y en plena lucha por terminar el torneo como líderes del mismo, la realidad es que el América no está en su mejor estado de forma. Cierto es que el equipo está encontrando los resultados, sin embargo, muchos de ellos han llegado a través de un nivel de juego muy a la baja con respecto de lo mostrado por el equipo tiempo atrás.

Si bien el colectivo no ha podido funcionar en medida de lo esperado, no se puede negar que parte de la caída del América también gira en torno al nivel individual de algunos jugadores. Uno de ellos es Kevin Álvarez, quien está en el punto más bajo de su carrera, algo que no es perdonado por la afición de las águilas.

🔥 '¡FUERA KEVIN; FUERA KEVIN!' 🔥



¡La afición del América explotó!



😡 Durante el duelo vs Puebla, los gritos retumbaron en el Ciudad de los Deportes.



🦅El lateral, señalado por errores recientes, vive su momento más tenso.#CentralFOX https://t.co/ayXTnzEom3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 22, 2025

Durante el juego en contra del Puebla, Álvarez fue duramente silbado por la afición en la grada cada vez que el mexicano tenía el balón en los pies. Esto es una forma de queja de parte de la gente en la grada luego del grave error que cometió el mexicano el pasado fin de semana en contra de Cruz Azul.

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La realidad es que Kevin se ha convertido más de un problema que en una solución para los de la capital del país.

Entre lesiones, ruido fuera de la cancha y ahora, un nivel de juego doloso, el mexicano no es lo que se esperaba de él cuando fue comprado a Pachuca. Incluso, hoy se puede afirmar que si Álvarez está sumando minutos, es gracias a la lesión sufrida por Dagoberto Espinoza.

No se puede ocultar que Kevin ha sido una inversión ruinosa. El mexicano es uno de los fichajes más costosos en la historia del América y si bien ha sido parte del tricampeonato, lo ha hecho principalmente desde el banco o la enfermaría.