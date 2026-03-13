La agente de Haaland niega contactos con el FC Barcelona

El clima electoral en el FC Barcelona se instala con fuerza en la recta final de la campaña y los nombres pretendidos por cada candidato para reforzar al primer equipo empiezan a asomar, aunque no todos los rumores salen bien.

Según los trascendidos, el candidato Víctor Font estaría intentando asegurar una opción preferente de compra para hacerse de Erling Haaland si este decidiera abandonar el club inglés. Sin demasiado rodeo, la agente del gigante noruego cortó de cuajo las versiones.



“Muchas veces yo decía que tenemos mucho respeto por el FC Barcelona y mucha admiración pero no ha existido ningún contacto sea con Haaland o con su manager del FC Barcelona o de sus candidatos para un traspaso”, indicó Rafaela Pimenta en diálogo con El Chiringuito.

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

Además, agregó: "El jugador renovó su contrato hace unos meses. Está muy feliz en el Manchester City, le va muy bien y de verdad no tenemos nada que hablar de un traspaso cuando todo está tan bien con la situación como está en el Manchester City".

Si bien trató de llevar calma, Víctor Font no le escapó al asunto: "A corto plazo no es fichable porque renovó el año pasado un contrato de muy larga duración. Pero personalmente estoy convencido de que estos contratos de 10 años raramente se acaban cumpliendo. Todo es posible y hay que estar preparados para que un jugador de este talento, que ha dicho que le gusta España y declaró el año pasado que le encanta el Camp Nou, pueda hacer un movimiento”, declaró en Cadena SER.

"Tenemos la estructura deportiva trabajando en el mercado. Solo a partir del lunes podremos hablar con Flick, pero en el caso de Haaland es evidente que a corto plazo, ni por situación económica ni por planificación deportiva, es una solución inmediata. Aun así, estamos convencidos de que podemos tener una opción preferencial”, cerró.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP