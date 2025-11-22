La alarmante caída del Liverpool: seis derrotas en sus últimos siete partidos de la Premier League

El Liverpool atraviesa una crisis profunda. Tras un inicio de temporada ilusionante, el proyecto de Arne Slot se desmorona a pasos agigantados. Este sábado, en la jornada 12 de la Premier League, los Reds sufrieron una humillante derrota por 0-3 ante el Nottingham Forest en su propio feudo, Anfield.

Lejos de ser un tropiezo puntual, el resultado refleja el hundimiento del equipo: el Liverpool acumula ya seis derrotas en sus últimos siete partidos de liga, una racha que lo ha sacado por completo de la pelea por el título y pone en serias dudas la continuidad del técnico neerlandés.



Tras este sorprendente resultado, el equipo de Slot cayó hasta el puesto 11 de la tabla con 18 puntos. El vigente campeón de la Premier League arrastra su prestigio y la continuidad del técnico comienza a tambalearse. ¿Será momento de que la directiva considere un cambio en el banquillo?

La terrible crisis que atraviesa el Liverpool de Slot

El declive de los Reds comenzó a finales de septiembre, cuando el equipo cayó por marcador de 2-1 en su visita al Crystal Palace. Una semana después, el Liverpool visitó al Chelsea en Stamford Bridge y cayó por marcador de 2-1.

La mala racha se convirtió en crisis el 19 de octubre, cuando el Liverpool cayó en casa ante el Manchester United por marcador de 1-2. El 25 de octubre, el equipo de Slot cayó nuevamente, ahora ante el Brentford, por 3-2.

El 1 de noviembre, el Liverpool rompió su cadena de derrotas consecutivas en la liga inglesa tras vencer 2-0 al Aston Villa.

Sin embargo, los Reds no tardaron mucho para volver a las andadas y 9 de noviembre fueron derrotados por el Manchester City por 3-0.

Finalmente, este fin de semana, los Reds perdieron 3-0 ante el Nottingham Forest, un equipo de tabla baja esta temporada.

Liverpool v Nottingham Forest - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

En estos siete encuentros, la escuadra dirigida por Arne Slot ha recibido un total de 15 goles y solamente ha anotado siete.