La alineación del América con las bajas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin

Este sábado hubo una noticia muy triste para el americanismo y es que una de sus máximas leyendas, el español Álvaro Fidalgo, pieza clave en el tricampeonato de Liga MX, pues por fin cumplió su sueño de retornar a España para poder jugar en LaLiga, ya que fichó con el Real Betis.



Sumado a ello, sorprendió la ausencia del francés Allan Saint-Maximin en la alineación titular frente al Necaxa, explicándose que se debió a un caso de racismo en contra de sus hijos, no obstante, momentos después las Águilas informaron en sus redes que la etapa del extremo en el Nido llegó a su fin, siendo dos bajas sensibles, aun cuando el brasileño Raphael Veiga ya estuvo en el palco observando el desempeño de su nuevo equipo y compañeros.



Con estas bajas parece poco probable que haya más, pues se ha especulado el posible adiós del chileno Víctor Dávila, quien fue buscado por el Colo Colo de su país, así como del uruguayo Rodrigo Aguirre, puesto en la órbita de Tigres, y el colombiano Raúl Zúñiga, quien no habría convencido al cuerpo técnico con su nivel, sin olvidar que al chileno Igor Lichnovsky ya no lo registraron.



Para este Clausura 2026, sólo han sido anunciados como altas el brasileño Rodrigo Dourado y el lateral Aarón Mejía, con la afición esperando aún más refuerzos en el corto tiempo que queda, además del ya conocido arribo de Veiga.



Esta sería la alineación de las Águilas con las bajas sufridas en el semestre:

El once titular del América frente al Necaxa | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Luis Malagón – El arco seguirá siendo custodiado por el michoacano, aunque se sabe que en la fase final vendrá el turno de Rodolfo Cota debido a la concentración que realizará la selección mexicana previo al Mundial.

Defensa: Sebastián Cáceres – El uruguayo es uno de los pocos sobrevivientes que dieron inicio a la histórica hazaña del tricampeonato y su lugar solamente es tomado por otro cuando llega a tener alguna lesión.

Defensa: Ramón Juárez – Con la desafortunada lesión de Israel Reyes, el canterano parte como el elegido para completar la zaga central. La afición sigue depositando su confianza en él, pidiendo que tenga más minutos.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – El colombiano es otro que no suelta su puesto. Con Ralph Orquín totalmente ignorado por el cuerpo técnico, el cafetalero no tiene competencia en la zona.

Lateral derecho: Kevin Álvarez – Muy lejos del nivel que lo caracterizó en Pachuca y la selección mexicana, el defensa se mantiene en el rol gracias a la lamentable lesión de Dagoberto Espinoza, la baja de Israel Reyes y la reciente llegada de Aarón Mejía.

Pivote: Rodrigo Dourado – Nomás llegó y el brasileño apareció como titular y no era para menos, ya que el técnico brasileño André Jardine siempre lo quiso en su equipo tras haberlo dirigido en San Luis y la selección olímpica de Brasil.

Pivote: Raphael Veiga – La esperada contratación que anhelaban los aficionados americanistas, aunque su fichaje llegó con la triste partida de Álvaro Fidalgo. El ex Palmeiras será el nuevo encargado de ejecutar las acciones que realizaba El Maguito y con su aterrizaba mandaría a Jonathan Dos Santos a ser un relevo.

Mediocentro: Érick Sánchez – El Chiquito podría intercambiar posición con Veiga, ya que los dos manejan las mismas posiciones, aunque cada uno tiene su propia visión de juego y cualidades. Alexis Gutiérrez tendría que esperar su turno.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez – Ya sin Allan Saint-Maximin, el uruguayo volverá a ser el titular en el puesto, demostrando este fin de semana, con un gol y asistencia, que marca diferencia cuando está en el terreno de juego.

Extremo derecho: Víctor Dávila – El titular del puesto es sin dudas el mexicoamericano Alejandro Zendejas, pero sigue sin ver minutos en este torneo por su lesión. Si el seleccionado de los Estados Unidos sigue sin decir presente, el chileno podría ser el que funja en el rol. También podría ser La Pantera Zúñiga.

Delantero: Henry Martín – Por fin La Bomba vio minutos este fin de semana tras estar batallando con las lesiones. El capitán es importante en el ataque, por eso podría empezar a arrancar los duelos como antes. De no ser así, tanto Dávila o Zúñiga serían los elegidos porque Rodrigo Aguirre podría no seguir en el club, además que luce poco viable que le den más fogueo a Patricio Salas.

Brian Rodríguez | Jam Media/GettyImages