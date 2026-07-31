La alineación titular de Monterrey para enfrentarse a Atlas

Después de una dolorosa derrota frente al Club Necaxa en la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX que se consumó en el tiempo agregado para el 2-1 a favor de los Rayos.

El cuadro albiazul dejó escapar muy rápido su invicto en el certamen y afrontará la Jornada 3 del certamen este sábado 1 de agosto entre el Atlas FC y el Club de Fútbol Monterrey en el Estadio Jalisco.

De esa manera, les dejamos la posible alineación del cuadro regio para este enfrentamiento programado a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

La posible alineación de Monterrey vs Atlas para la Jornada 3

Daniel Aceves cubriría la baja de Stefan Medina por sanción | Azael Rodriguez/GettyImages

PO: Luis Cárdenas - El portero mexicano se sigue manteniendo como el titular del arco ahora con la llegada al banquillo de Matías Almeyda.

LD: Ricardo Chávez - El experimentado lateral derecho mexicano parece que será el nuevo titular encargado de la banda derecha ha sido titular en las dos primeras fechas.

DFC: Daniel Aceves - El lateral ha sido reconvertido a central y posee una buena técnica para controlar y distribuir el balón. Destaca por sus centros precisos y su capacidad para incorporarse al ataque sin perder orden defensivo. Fue titular en la primera fecha y suplente en la segunda. Regresaría como titular ante la ausencia por sanción de Stefan Medina.

DFC: Carlos Salcedo - El 'Titán' es un zaguero imperial que genera mucha confianza por su seguridad en el juego aéreo.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral izquierdo cuenta con excelente técnica en conducción y golpeo. Es peligroso cuando llega por la banda gracias a sus centros tensos y su habilidad para combinar en espacios reducidos.

MC: Óliver Torres - El mediocampista español es un jugador base del mediocampo de Rayados y ha sido un titular desde su arribo a la institución.

MC: Jorge Rodríguez - Es un mediocampista de perfil táctico, con un control de balón seguro y una gran precisión en el pase corto y medio. Su técnica está orientada a mantener la posesión y darle equilibrio al equipo.

MD: Luca Orellano - Es un extremo derecho argentino, rápido y habilidoso. Es muy desequilibrante en ataque.

MCO: Jesús Manuel Corona - El mediocampista ofensivo mexicano es un jugador que siente los colores del club y que puede rendir en distintas posiciones del campo. Almeyda lo ha acomodado como enganche.

MI: Lucas Ocampos - El extremo argentino es muy potente. Es desequilibrante y goleador por banda izquierda.

DC: Diego Rossi - El delantero uruguayo es muy habilidoso, rápido y desequilibrante. Sobresale por su conducción a alta velocidad, su regate en el uno contra uno y su definición, además de poder desempeñarse por todo el frente de ataque.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas.

Defensas: Ricardo Chávez, Daniel Aceves, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez; Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos.

Delantero: Diego Rossi.

Así se vería la formación de Atlas (4-4-2)

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar, Milton Valenzuela.

Centrocampistas: Duk, Rodrigo Schlegel, Sergio Hernández, Ryan Mmaee.

Delanteros: Armando González y Aldo Rocha.