La audaz promesa mundialista de Mauricio Pochettino a Donald Trump

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, reveló que le aseguró al presidente Donald Trump que el equipo nacional puede ganar el Mundial 2026, la cual se llevará a cabo principalmente en suelo estadounidense.

El técnico argentino, quien asumió el cargo en septiembre de 2024, participó en el High Performance Podcast y habló sobre un breve encuentro con el presidente Trump durante el sorteo del Mundial 2026 el pasado diciembre.

United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup Draw | Brad Smith/ISI Photos/USSF/GettyImages

“En el sorteo del Mundial, conocí a Donald Trump por unos minutos. Me preguntó: ‘¿Qué piensa, entrenador? ¿Puede ganar el Mundial?’”, recordó Pochettino.

“Le dije: ‘Por supuesto, Sr. Presidente’. Porque es EE. UU. El sueño americano está ahí. Se trata de ser los primeros. Ser el número uno. Realmente creemos que podemos ganar. Estamos en un lugar donde, después de un año y medio, la gente empieza a sentir que podemos lograrlo”.

Estados Unidos recibió un sorteo favorable para la competición, quedando encuadrado en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y uno entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo. Con el "impulso masivo" de la afición local, Pochettino confía en las posibilidades de su equipo de llegar lejos en el torneo.

El futuro de Mauricio Pochettino al frente de Estados Unidos queda en vilo

Cuando Pochettino se hizo cargo del equipo, firmó un contrato de dos años que lo vincula hasta el final del Mundial 2026. Si el equipo tiene un buen desempeño este verano, es probable que la federación (U.S. Soccer) quiera asegurar su futuro.

Sin embargo, el técnico de 53 años dejó entrever un posible regreso al fútbol europeo en el podcast, revelando que el trofeo que más le gustaría ganar es la Champions League. Pochettino añadió rápidamente que "no sabe" en qué club.

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El deseo de levantar el trofeo más prestigioso de Europa no sorprende, considerando que se le escapó durante su paso por el Spurs, Paris Saint-Germain y Chelsea. Pero esto también plantea una duda: ¿tiene Pochettino planes de regresar a Europa tras el Mundial?

La única persona que sabe la respuesta es el propio Pochettino, pero el hecho de que la pregunta exista genera dudas sobre el futuro del entrenador con la selección. Un mal desempeño en el Mundial en casa podría impulsar al argentino de vuelta a Europa, dejando a las "Barras y Estrellas" nuevamente en otro periodo de transición.