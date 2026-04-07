La baja confirmada que tiene Arbeloa para medirse ante el Bayern Múnich

El Real Madrid tiene todo definido para afrontar un partido determinante ante el Bayern Munich por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, aunque la ausencia de Ferland Mendy obliga al cuerpo técnico, bajo la conducción de Álvaro Arbeloa, a reorganizar el equipo.

El lateral izquierdo no logró recuperarse de la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que arrastra desde mediados de marzo y, pese a haber trabajado de forma paulatina con el grupo en los últimos días, no estará dentro de las variantes merengues en el Santiago Bernabeú.

🚨 Ferland Mendy is expected to return to training in the coming days, with a view to being available for the 2nd leg against Bayern next week. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/TKysQJ7rbt — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 7, 2026

Una baja que cambia el plan de Arbeloa

Las pruebas médicas realizadas en la previa del encuentro terminaron de definir su situación y marginar al jugador de la actividad inmediata hasta nuevo aviso, por lo que el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo y priorizar su posible recuperación para la vuelta en Alemania.

Más allá de este partido, la situación de Mendy también genera incertidumbre sobre su futuro en el Real Madrid a corto plazo. El defensor renovó recientemente su vínculo con el club, extendiéndolo hasta la temporada 2027/2028, lo que en principio aseguraba su continuidad.

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Sports Press Photo/GettyImages

Sin embargo, su historial de lesiones empieza a pesar en la evaluación interna de la comisión directiva y a desarrollar especulaciones en torno a su capacidad. A sus casi 31 años, la irregularidad física complica su proyección a la larga y también su valor en el mercado. Aunque el club no descarta una posible venta, las condiciones actuales que arrastra en base a su rendimiento, hacen difícil imaginar una oferta significativa.

De igual manera, en lo inmediato el foco está puesto en el desafío ante el Bayern y asegurarse el pase de ronda. Sin Mendy, el Madrid de Arbeloa deberá encontrar soluciones para sostener su equilibrio defensivo y dar el primer golpe que sentencie la serie con contundencia.

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