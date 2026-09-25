La baja de Declan Rice con Inglaterra genera preocupación en el Arsenal

Declan Rice quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra para los próximos partidos de la Nations League 2026/27 debido a problemas físicos. La Federación inglesa confirmó su baja junto a las de Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Tino Livramento.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Harry Kane, capitán de la selección, salió públicamente en defensa del mediocampista y explicó que Rice se comunicó con él para contarle los motivos de su decisión y aseguró que conoce el esfuerzo que realiza tanto con el Arsenal como con la selección. Además, señaló que su compañero lleva tiempo lidiando con determinadas molestias.

🗣️ Harry Kane on Declan Rice withdrawing from the national team this break:



“I spoke to Dec, and I know he goes far and beyond for club and country…he's been struggling for awhile.” 😳 pic.twitter.com/zmGqmhbVTP — DailyAFC (@DailyAFC) September 24, 2026

Un problema que viene de lejos

La situación de Rice no parece estar relacionada con una molestia puntual surgida recientemente. El futbolista ya había reconocido durante el Mundial 2026 que arrastraba dolor de origen neural en la zona de la espalda y los isquiotibiales, después de una lesión muscular sufrida meses atrás.

La exigencia acumulada también es un factor importante. La temporada pasada disputó 69 partidos entre el Arsenal e Inglaterra, mientras que recientemente se informó que el club londinense había estado controlando especialmente su carga de trabajo.

De hecho, Rice había comenzado la nueva campaña con una presencia prácticamente constante. Su continuidad en el equipo de Mikel Arteta volvió a evidenciar la importancia que tiene dentro del proyecto, aunque también aumentó la preocupación por la cantidad de minutos acumulados.

El Arsenal tendrá tiempo para recuperarlo

Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Stuart MacFarlane/GettyImages

La fecha FIFA puede convertirse ahora en una oportunidad para que Rice descanse y llegue en mejores condiciones al próximo tramo de la temporada. Kane también apuntó en esa dirección al remarcar la necesidad de que el mediocampista se recupere y llegue fresco a los compromisos que tendrá por delante.

Los Gunners afrontarán próximamente un calendario especialmente exigente, con partidos de la Premier League, la UEFA Champions League y la Carabao Cup, con duelos ante el Bayern Múnich y el Liverpool, por lo que recuperar a Rice será una prioridad para Arteta.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE