La baja de Florian Wirtz por lesión complica al Liverpool

Florian Wirtz, la joven estrella alemana que llegó al Liverpool este verano procedente del Bayer Leverkusen, se perderá los próximos encuentros del club en Premier League y FA Cup.



Arne Slot, entrenador de los Reds, confirmó que el mediocampista no estará disponible para la doble cita contra el Wolverhampton en Molineux, dejando un vacío importante en la creación de juego del equipo.

Wirtz, de apenas 22 años, se había consolidado rápidamente como uno de los jugadores más determinantes de Anfield, sumando cuatro goles y dos asistencias solo en enero. Su ausencia se suma a las ya complicadas exigencias del calendario invernal, en el que el Liverpool afronta partidos decisivos tanto en liga como en la copa inglesa.

La lesión que detuvo su racha

El internacional alemán sufrió un problema en la espalda durante el calentamiento previo al duelo contra el Nottingham Forest, lo que le ha impedido participar en los últimos enfrentamientos, incluyendo la victoria frente al West Ham. Slot indicó que la prioridad es no apresurar su regreso, subrayando que forzar la situación podría agravar la lesión y poner en riesgo su continuidad en las próximas semanas.

"Probablemente el partido de mañana sea demasiado pronto, y quizá también el del fin de semana. Esperamos que vuelva la semana que viene", explicó Slot en la rueda de prensa previa al duelo contra los Wolves. El entrenador agregó que la situación es delicada y que predecir su regreso exacto es complicado, dado que depende de la evolución de la recuperación.

A pesar de la baja, Slot destacó el esfuerzo y la mentalidad de Wirtz, quien ha mostrado una notable capacidad para adaptarse al ritmo exigente de la Premier League. "Ha sido un gran logro mantenerse en forma durante tanto tiempo, considerando la transición desde la Bundesliga hasta jugar en el Liverpool. Esto dice mucho de su mentalidad y su ética de trabajo", señaló el técnico.

La lesión de Wirtz supone un reto para el Liverpool, que deberá reorganizar su mediocampo y buscar alternativas creativas mientras su joven estrella se recupera. La expectativa ahora está puesta en que regrese con fuerza la próxima semana y retome el nivel que lo convirtió en un fichaje clave para el club inglés.

