La baja que tendrá España para su partido amistoso contra Egipto

La selección española se medirá ante Egipto en un partido amistoso el próximo martes 31 de marzo en el RCDE Stadium, de Cornellá, Barcelona. La Furia Roja llega en gran momento tras vencer a Serbia por marcador de 3-0, con doblete de Mikel Oyarzabal y gol de Víctor Muñoz Villanueva. De acuerdo con los reportes más recientes, la escuadra dirigida por Luis de la Fuente tendrá una baja de peso para su segundo compromiso en la Fecha FIFA.

Se trata de Martín Zubimendi, quien según el comunicado compartido por la Real Federación Española de Futbol (RFEF), dejará la concentración tras sufrir molestias en su rodilla derecha. La decisión se tomó con el objetivo de no arriesgar al futbolista del Arsenal y preservar la salud del futbolista a poco más de dos meses del arranque del mundial.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Martín Zubimendi causa baja en la concentración de la @SEFutbol a causa de unas molestias en su rodilla derecha.



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Zubimendi solamente disputó un total de 13 minutos en esta Fecha FIFA. El mediocampista Gunner entró de cambio, en lugar de Rodri, en el duelo ante Serbia celebrado en el Estadio de La Cerámica.

Spain v Serbia -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

El volante del Arsenal, con un valor de mercado aproximado de 80 millones de euros, según el portal Transfermarkt, parece tener su lugar asegurado en la lista de 26 de Luis de la Fuente.

Esta temporada, el exjugador de la Real Sociedad ha tenido un gran desempeño con los Gunners y ha disputado un total de 44 partidos con su club en todas las competiciones (Premier League, Champions League, FA Cup y EFL Cup) anotando seis goles y dando tres asistencias.

De acuerdo con los reportes más recientes, el estratega de la selección española estaría considerando un llamado de última hora para suplir la baja de Zubimendi ante Egipto.