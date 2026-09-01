La batalla por el ‘9’ de México: los delanteros que buscarán ser titulares en el Mundial 2030

Aunque todavía faltan cuatro años para el Mundial de 2030, la selección mexicana se enfrenta ya a un proceso obligado de renovación en la delantera. Tras contar con atacantes de la calidad de Oribe Peralta, Javier 'Chicharito' Hernández, Carlos Vela y Raúl Jiménez, el Tri tendrá que buscar a un nueve de cara al próximo ciclo mundialista.

Aunque Jiménez sigue activo y en gran nivel con el Wolverhampton Wanderers de la Championship, el futbolista originario de Tepeji del Río llegaría a la próxima justa con 39 años.

A continuación te presentamos a los cinco futbolistas que en este momento se perfilan para tomar la estafeta de Raúl y que tratarán de adueñarse de la delantera de la selección mexicana.

5. Alí Ávila

Pumas UNAM v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El canterano de Rayados de Monterrey no es un jugador que se robe los reflectores, pero podría convertirse en una opción para la delantera del Tri en los próximos años. Si bien pasó sin pena ni gloria por Pumas, parece que se está consolidando en la primera división con los Gallos Blancos de Querétaro. Ávila tiene un gran olfato goleador, buen juego aéreo y presencia física. Necesita más regularidad.

4. Patricio Salas

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Patricio Salas es uno de los nombres del momento. De acuerdo con los reportes más recientes, el futbolista de 22 años jugará con el FC Famalicão de la primera división portuguesa. El canterano americanista ha sido comparado, por su estilo de juego, con Henry Martín y Raúl Jiménez. Con el primer equipo de las Águilas, solamente ha jugado 35 partidos, anotando tres goles y registrando dos asistencias. El 'Pato' es un buen prospecto y podría ganarse un lugar en el Tri en los próximos años.

3. Germán Berterame

SOCCER: AUG 22 MLS Inter Miami CF vs Toronto FC | Icon Sportswire/GettyImages

El delantero argentino naturalizado mexicano estuvo muy cerca de ir al Mundial de 2026 con el Tri. Al final, Javier Aguirre se decantó por llevar a Armando González y a Guillermo Martínez. Berterame tiene actualmente 27 años y milita en el Inter Miami. Por su edad y sus condiciones, es otro elemento que seguramente seguirá en consideración para el próximo ciclo. Ante la escasez de futbolistas mexicanos en esta posición, 'Berte' tiene posibilidades de convertirse en el heredero del '9' en el Tri.

2. Armando González

Guadalajara v FC Dallas - Leagues Cup Phase One | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

La 'Hormiga' es otro de los delanteros que se perfilan para quedarse con el puesto de delantero centro de cara al Mundial de 2030. Después de un gran año con Chivas de Guadalajara, el atacante fichó con el Olympiacos. El estilo de juego del delantero de 23 años ha sido comparado con el de Javier 'Chicharito' Hernández: ambos se caracterizan por un movimiento magistral dentro del área y su capacidad goleadora. González fue convocado al Mundial de 2026, pero tuvo muy pocos minutos. ¿Rafael Márquez le dará más oportunidades al exjugador del Rebaño?

1. Santiago Giménez

AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Giménez está llamado a ser el nueve titular de México por los próximos años. El 'Chaquito' fichó recientemente con el FC Porto tras un paso decepcionante por el AC Milan. El delantero de 25 años disputó su primer mundial este verano, aunque tuvo un rol secundario y no pudo aprovechar sus minutos. En 51 partidos con el Tri, el atacante surgido del Cruz Azul apenas registra seis goles. Se espera mucho más de él. ¿Estará a la altura del reto o algún otro delantero de esta lista le ganara el puesto?

Existen otros elementos jóvenes como Luis Puente (Atlante), Oswaldo Virgen (Toluca), Mateo Levy (Cruz Azul), Tahiel Jiménez (Santos Laguna) y Stephano Carrillo (Feyenoord) que podrían sumarse a la lista, dependiendo de su progresión.