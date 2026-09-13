La bronca post Clásico Regio entre Rayados y Tigres

Este sábado se llevó a cabo el Clásico Regio entre Rayados y Tigres en el Estadio BBVA, pero los gritos de gol quedaron ahogados porque todo terminó en un empate sin anotaciones. Con esto, La Pandilla llegó a diez puntos para estar en el onceavo sitio de la clasificación, mientras la U arribó a siete unidades para estar en el peldaño 14 del Apertura 2026.

𝑶𝑵𝑪𝑬 𝑬𝑵 𝑬𝑳 𝑩𝑩𝑽𝑨: ¿QUÉ PASÓ AL FINAL DEL CLÁSICO REGIO?



Víctor Manuel Vucetich explicó lo ocurrido entre Diego Lainez y Orbelín Pineda durante el conato de bronca.



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Sin embargo, la nota fue lo que sucedió tras el silbatazo final. Hubo expulsados por parte de ambos bandos, ya que Diego Laínez y Gerardo Arteaga vieron el cartón rojo, por lo que se perderán el próximo encuentro de sus equipos. Los jugadores de ambas escuadras estaban todavía en el terreno de juego cuando comenzaron con los reclamos y los empujones que provocaron la intervención de sus otros compañeros del banquillo para evitar que todo fuera a peor rumbo.



Justamente Factor y el mundialista en Qatar 2022 se encararon en medio del conato. El árbitro Ismael López se percató del incidente mostrando la cartulina roja sin dudarlo. Ahora sólo queda esperar cuánto tiempo estarán fuera de circulación, ya que todo dependerá de lo escrito por el nazareno en el reporte arbitral y la resolución de la Comisión de Arbitraje.



Eso no fue lo único ocurrido en el Clásico Regio 143, ya que hubo otros dos elementos que quedaron muy calientitos por lo acaecido. Esta vez se trató del uruguayo Rodrigo Aguirre y Carlos Salcedo, los que fueron vistos por las cámaras diciéndose palabras. Mientras El Búfalo abandonaba el campo, El Titán lo estaba siguiendo invitándolo a pelear, recibiendo como respuesta del charrúa que se vieran afuera del estadio. De hecho, el defensa central abandonó el encuentro al minuto uno del segundo tiempo por una lesión muscular.

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Se acaba el Clásico Regio y los jugadores se hacen más daño fuera del partido.



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Ya sobre el resultado del Clásico Regio, el técnico Víctor Manuel Vucetich aseguró que salieron a buscar el resultado, así que se fue con un grato sabor de boca.



“La forma de seguir consiguiendo los puntos y tener aspiraciones es ganando. Hoy intentamos ganar, luchamos, tuvimos oportunidades para poder ganar. Jugamos en una cancha muy difícil. En la recuperación del estado anímico, en la recuperación de jugadores que vienen lesionados porque estamos carentes en algunas posiciones, en los refuerzos que se acaban de incorporar. Creo que hoy en día es un grato sabor de boca lo que tenemos y a lo que aspiramos”, indicó.



Sobre el conato de bronca al final, El Rey Midas argumentó: “El conato de bronca. Creo que es distinta a lo que se pueda pensar porque Laínez, platiqué con él, va a separar, le dice a Orbelín que se tranquilice porque son amigos. Arteaga fue el que llegó y lo agarró del cuello. Incluso trae rasgones, pellizcos o jaloneos muy fuertes. Uno en la costilla y otro debajo de la garganta de que fue jaloneado. Laínez iba con la intención de separar y el árbitro consideró que fue a agredir. Quizá desconoce que hay una amistad entre ellos y lo tomó como algo negativo”.