La brutal marca que alcanzó Robert Lewandowski en la UEFA Champions League

Y un día, le rompieron una marca a Leo Messi: Robert Lewandowski llegó a la aplastante cifra de 41 clubes distintos a los que le anotó por UEFA Champions League, superando los 40 del 10 argentino en su paso por Europa, hoy en la MLS.

Hasta esta mañana estaban igualados en las cuatro decenas, pero el polaco se despachó con un doblete en el segundo tiempo de la goleada del FC Barcelona sobre el Newcastle para ampliar su lista y cuenta personal en una competencia que le sienta realmente bien.

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El polaco lleva 144 goles por UEFA Champions League, con 17 de ellos con la camiseta del Borussia Dortmund, 69 con la del Bayern Múnich y 25 con la del FC Barcelona. Es el tercer máximo goleador de la historia de la competencia, a ocho tantos de alcanzar a Leo Messi.

A pesar de esta brutal estadística, solamente gritó campeón de la UCL en una oportunidad: fue en la temporada 2019/2020 con el Bayern Múnich, campaña que se vio interrumpida por los efectos de la pandemia de COVID-19 y terminó con un final 8 en Lisboa, donde los bávaros vencieron en la final al París Saint-Germain de Neymar.