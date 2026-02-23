La brutal temporada de Mbappé, Haaland y Kane explicada en estadísticas

Las principales figuras del fútbol mundial están mostrando rendimientos muy buenos de cara a la etapa de eliminación directa de la UEFA Champions League y sus respectivas participaciones en el Mundial 2026, donde todos intentarán ir por la gloria máxima.

En este artículo nos enfocaremos en tres de los máximos goleadores de la actualidad.

Kylian Mbappé

FC Kairat Almaty v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Castillo/GettyImages

El francés es el principal responsable de que el Real Madrid sea competitivo a esta altura de la campaña, tras un arranque con sobresaltos que terminó con la salida de Xabi Alonso y un ciclo de Álvaro Arbeloa que todavía no termina de despegar.

En el acumulado lleva 43 goles (14 de penal) y siete asistencias tanto por LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League.

Promete ser una de las principales caras de la Copa del Mundo, donde buscará llevar a Francia a su tercera final consecutiva y sumar la tercera estrella para el escudo de Les Bleus, algo que se frustró en Qatar 2022.

Erling Haaland

Liverpool v Manchester City - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El gigante noruego clasificó a su selección al próximo Mundial y está en un nivel muy alto en un Manchester City renacido, que terminó compitiendo mano a mano con el Arsenal por el título de la Premier League y que ya está en la final de la EFL Cup, donde justamente se medirá con los Gunners.

El nórdico lleva 42 goles y 9 asistencias para que los Ciudadanos sueñen con la gloria en la UEFA Champions League además de los títulos locales y Noruega se ilusione con pasar de ronda a la instancia de mata mata para ser una de las sorpresas de la Copa del Mundo. Solamente cinco de esos tantos fueron de penal.

Harry Kane

FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

El inglés le agarró el gustito a salir campeón y no quiere parar, dominando la Bundesliga a gusto y placer y posicionándose de gran manera en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, donde terminaron segundos del Arsenal de Mikel Arteta y aguardan por su rival de octavos.

El ariete con pasado en el Tottenham es pretendido por el FC Barcelona para reemplazar a Lewandowski y sus números respaldan esta situación: anotó 48 goles y dio cinco asistencias en lo que va de la campaña tanto con el Bayern Múnich como con la selección de Inglaterra.

Jugador Goles Asistencias Penaltis Kylian Mbappé 43 7 14 Erling Haaland 42 9 5 Harry Kane 48 5 14

