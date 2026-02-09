La búsqueda del Manchester United de un sustituto de Casemiro da un giro de 100 millones de libras

El centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, figura "muy alto" en la lista de reemplazos del Manchester United para el saliente Casemiro, según un informe.

La salida de Casemiro al final de la temporada ya ha sido confirmada, lo que prepara al United para una ventana de transferencia de verano en la que se espera que apuesten "muy a lo grande" en busca de al menos un nuevo mediocampista.

Los informes han nombrado a Elliot Anderson de Nottingham Forest como el objetivo prioritario del United, pero The Telegraph afirma que Tonali está cerca del internacional inglés en las estimaciones del club.

Se espera que Newcastle exija cerca de 100 millones de libras (136 millones de dólares) para vender a Tonali, cuya salida ha sido comentada por su agente después de una desconcertante conclusión de la ventana de transferencia de invierno que vio al Arsenal nombrado como pretendiente sorpresa.

¿Sería Tonali el fichaje adecuado para el Manchester United?

Newcastle United v Brentford - Premier League | Michelle Mercer/GettyImages

Antes del surgimiento de jugadores como Anderson, Adam Wharton del Crystal Palace e incluso el propio Kobbie Mainoo del United , una crítica al fútbol inglés era su incapacidad para crear jugadores profundos, talentos que marcan el ritmo y que habían inspirado el éxito de equipos como España e Italia en los últimos años.

Tonali fue un ejemplo frecuente contra Inglaterra. Con una extraña comparación con Andrea Pirlo, tanto técnica como físicamente, tras su debut con la selección absoluta con tan solo 17 años, el estilo de juego del italiano no ha hecho más que revalorizarse en las últimas nueve temporadas.

Los jugadores que pueden sentarse en la base del mediocampo y combinar el amor por mover los hilos con la pasión por los tackles fuertes están de moda en 2026, y es por eso que jugadores como Anderson, Wharton y Tonali están emergiendo como objetivos valorados en £100 millones para la élite de la Premier League.

La inminente salida de Casemiro dejará un hueco en la base del mediocampo del United. Un puesto se le asignará a Mainoo, pero hay una vacante evidente junto a él, siendo Manuel Ugarte la única alternativa de alto nivel actualmente. Los informes que apoyan al United para fichar a más de un centrocampista este verano parecen tener mucho sentido.

Lo que el United obtendría con Tonali, que por alguna razón todavía tiene sólo 25 años, es una garantía de su calidad al más alto nivel.

Anderson está disfrutando de su primera temporada como uno de los grandes talentos de la Premier League, mientras que Wharton está en su segundo año en esa categoría. Tonali, por su parte, lleva seis años en el AC Milan y el Newcastle, con más de 200 partidos con esos clubes de élite y cuatro temporadas de Champions League.

Al hablar de estos precios altísimos, la cuestión se centra menos en el talento en general y más en la confianza en que el jugador en cuestión pueda causar el impacto deseado. No hay dudas sobre Tonali a este nivel, mientras que Wharton y Anderson aún suponen un riesgo debido a su relativa inexperiencia.

La competencia para fichar a Sandro Tonali

Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El agente de Tonali ha hecho un excelente trabajo para que el nombre de su cliente apareciera en los titulares. Se dice que Giuseppe Riso inició vínculos con el Arsenal hacia el final del mercado de invierno, pero luego lo negó abiertamente.

Días después, Riso dio una entrevista aparte en la que abrió firmemente la puerta a una salida en verano, advirtiendo al Newcastle de las ambiciones de Tonali en la Liga de Campeones y sugiriendo que el mediocampista considerará su futuro si las Urracas no pueden darle lo que quiere.

El Chelsea y el Manchester City han sido nombrados admiradores de Tonali, y se cree que el interés del Arsenal es menor de lo que sugerían los rumores de un traspaso invernal. Ahora, el United parece estar abriéndose paso a la cabeza de la lista.

Lo que complica cualquier persecución por Tonali es el atractivo de la Serie A. Se sabe que la Juventus, el equipo con el que Pirlo terminó su carrera en su tierra natal, está increíblemente interesada en atraer al mediocampista de regreso a Italia este verano.

El agente de Tonali ha insistido en que "no hay preferencia" en lo que respecta a su próximo movimiento, aunque hay numerosas afirmaciones que sugieren que se inclinaría por regresar a Italia si llegara la opción.

En definitiva, Tonali se encuentra en la misma categoría que Anderson y Wharton. Los tres son objetivos muy cotizados para la mayoría de los mejores equipos del fútbol, ​​que ahora evaluarán sus opciones antes de comenzar su temporada de verano.

Si Tonali persiste en su deseo de regresar a la Serie A, sus pretendientes ingleses se verán obligados a marcharse rápidamente, conscientes de la magnitud de la competencia por Anderson, Wharton y otras alternativas populares.