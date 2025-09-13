El fútbol, como la vida, se construye a base de decisiones. Algunas marcan un camino de gloria y otras dejan cicatrices imborrables. En el caso de Samuel Umtiti, la apuesta que lo llevó a lo más alto también lo condenó. En 2018, el central francés decidió no pasar por el quirófano antes del Mundial de Rusia para poder llegar a la cita con su selección. El riesgo tuvo recompensa: fue titular indiscutible en el equipo de Didier Deschamps y levantó la Copa del Mundo. Sin embargo, aquella rodilla dañada nunca volvió a responderle del mismo modo.

A partir de entonces comenzó un calvario. En el FC Barcelona, club que lo había visto crecer hasta convertirse en uno de los mejores defensas del planeta, su rendimiento se desplomó entre recaídas y limitaciones físicas. Lo que debía ser una carrera dorada se convirtió en un lento y doloroso declive.

Samuel Umtiti

El respiro llegó en 2022, cuando el Lecce le abrió las puertas de la Serie A. En Italia disputó 25 partidos, recuperó sensaciones y hasta sonrió de nuevo sobre un terreno de juego. No era el Umtiti imperial de 2017, pero sí un jugador competitivo que demostró poder rendir en la élite. Esa etapa, sin embargo, fue un oasis en medio del desierto.

Su regreso a Francia con el Lille supuso un nuevo golpe. Apenas participó en 13 encuentros en su primera temporada y en la segunda ni siquiera llegó a estrenarse por culpa de los problemas físicos. El tiempo, implacable, le fue cerrando opciones en el fútbol de primer nivel. Este verano tuvo propuestas de ligas secundarias en Francia, Italia, Oriente Medio y Estados Unidos, pero ninguna terminó de convencerle.

El pasado 10 de septiembre se fijó como fecha límite para decidir su futuro. Sin equipo, todo indica que la retirada es la opción más real. La visita de Umtiti al centro de entrenamiento del Olympique de Lyon para grabar un vídeo personal alimenta aún más los rumores de un adiós definitivo. Sería el epílogo de una carrera brillante en su punto más alto, pero marcada por una decisión que lo cambió todo.