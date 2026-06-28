De todas las grandes figuras que están disputando el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo es la que más en deuda está: Messi metió seis goles en tres partidos, Mbappé y Haaland cuatro, mientras que el portugués marcó un tímido doblete contra la débil Uzbekistán en la segunda fecha.

Tras el encuentro ante Colombia, empate sin goles en Miami, Roberto Martínez se encargó de respaldar a Cristiano en conferencia de prensa ante las críticas recibidas por no ser influyente en una Portugal que decepcionó no ganando el grupo K de la Copa del Mundo: "Cristiano está acostumbrado a estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Es muy disciplinado en su posición y también genera espacios para sus compañeros".

Además, habló sobre su actualidad y se encargó de disipar todo tipo de rumor sobre su estado: "Su estado físico y mental no está en duda. Es posible que debamos hacer cambios en el próximo partido, pero basamos cada decisión en la información y los datos de los que disponemos".

Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

"Yo creo que hay que entender cómo se puede llegar a una final de un Mundial. El jugador de la selección tiene que estar muy comprometido, tiene que dar todo de él, tiene que tener talento para ganar a las mejores selecciones. Y nuestros jugadores lo tienen... pero hay que ir paso a paso. Y este paso es Colombia, estamos centrados en el camino", había dicho sobre un eventual camino a la final para Portugal en la previa del partido de este sábado.

Está claro que Portugal se ilusiona, pero no lo tendrán nada fácil tras haber salido segundos del grupo: se medirán con Croacia en 16avos de final y en octavos podrían enfrentarse a España. Si salen vivos de esas dos llaves, un posible rival de cuartos sería Bélgica. En semis Francia, Alemania o Países Bajos. La Argentina de Messi, solamente en una eventual final.