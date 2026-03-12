La celebración de Mbappé desde la grada con los goles de Valverde en el Real Madrid vs Manchester City

El Real Madrid dio un golpe importante en la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City y tuvo a un protagonista inesperado: Federico Valverde. El mediocampista uruguayo firmó un hat-trick que encaminó el resultado y dejó al conjunto blanco bien posicionado de cara al partido de vuelta.

Con el equipo necesitando liderazgo en un duelo de alto voltaje, el capitán merengue apareció en los momentos clave. Sus tres goles no solo marcaron la diferencia en el marcador, sino que encendieron al Santiago Bernabéu, que vivió una de esas noches europeas que suelen quedar grabadas en la memoria de los aficionados.

Mbappé, espectador de lujo en el Bernabéu

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | NurPhoto/GettyImages

Kylian Mbappé no pudo participar del encuentro debido a molestias en la rodilla que lo mantienen en duda para el duelo de vuelta. El delantero francés siguió el partido desde uno de los palcos del estadio junto a amigos, atento a cada jugada de su equipo.

A pesar de no estar en el césped, el atacante vivió el partido con la misma intensidad que sus compañeros. Cada avance del Real Madrid generaba gestos de tensión y entusiasmo, reflejando lo que estaba en juego en un cruce que muchos consideran una final anticipada del torneo.

El momento más comentado llegó tras el tercer gol de Valverde. Las cámaras captaron a Mbappé completamente eufórico en la grada, saltando y celebrando con entusiasmo el triplete del uruguayo.

En las imágenes que rápidamente circularon en redes sociales, incluso se lo ve intentando subirse a la parte más alta de la grada para festejar el tanto. La escena fue celebrada por los hinchas madridistas, que interpretaron el gesto como una muestra del buen ambiente dentro del vestuario.

La reacción del francés no tardó en convertirse en tendencia entre los aficionados del club, que destacaron su implicación con el equipo pese a no poder participar en el encuentro.

Mbappe’s reaction to Valverde first ever career hattrick 😍🎉pic.twitter.com/r606cmGThj — Goals Side (@goalsside) March 11, 2026

Más allá del resultado, la imagen de Mbappé celebrando con tanta pasión desde la grada fue interpretada como una señal positiva dentro del plantel. En un equipo lleno de estrellas, la conexión entre figuras suele ser clave para aspirar a conquistar Europa.

Con la eliminatoria aún abierta y el partido de vuelta por disputarse, el Real Madrid se ilusiona con avanzar en el torneo. Y si Mbappé logra recuperarse a tiempo, podría volver justo cuando la Champions entra en su tramo más decisivo.

