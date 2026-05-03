Si bien tiene solo 23 años, Ansu Fati está tratando de relanzar su carrera. Se había puesto mucha expectativa en su llegada al primer equipo del FC Barcelona, pensando incluso que podía ser el heredero de la 10 de Messi, aunque esto no terminó sucediendo ni cerca.

Tras estar cedido en el Brighton, volvió a la Ciudad Condal y se encontró a la sombra de la nueva joya de la corona, Lamine Yamal. En ese marco, volvió a irse prestado, esta vez al AS Mónaco del fútbol francés.

En su primera campaña en el club monegasco ha roto su marca personal de goles en una temporada, alcanzando los 11 entre Ligue 1 y la UEFA Champions League, posicionándose así como el segundo máximo anotador de su equipo solamente por detrás del norteamericano Folarin Balogun. Para una referencia, tiene la misma cantidad de tantos por liga que futbolistas como Florian Thauvin, Bradley Barcola e incluso el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé.

FC Metz v AS Monaco FC - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Su mejor marca databa de la temporada 2022/23, cuando vistiendo la camiseta del club catalán marcó una decena de tantos entre todas las competencias disputadas, un numero valioso pero discreto al tratarse de un futbolista del que se esperaba muchísimo más de lo que dio.

En el Brighton anotó solamente cuatro tantos en 27 partidos, por lo que esta cesión, con 11 en 28, es notoriamente mejor y su comodidad en el fútbol galo queda de manifiesto. Su gran objetivo a futuro podría ser volver a la selección española, donde llegó a jugar solamente diez partidos, con dos tantos anotados, y no es convocado desde octubre del 2023, perdiéndose así las campañas gloriosas de la UEFA Nations League y la Eurocopa 2024. Lógicamente, no está en el radar de Luis de la Fuente para el Mundial 2026.