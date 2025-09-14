La cifra redonda que alcanzó Pep Guardiola en la victoria del Manchester City ante Manchester United

Pep Guardiola sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del Manchester City, tal y como lo hizo este domingo, y de la mejor manera posible, cortesía de una contundente victoria 3-0 sobre el Manchester United en la cuarta jornada de la Premier League 2025/2026.

La citada goleada no sólo mantiene al conjunto citizen en la pelea por los primeros puestos de la clasificación en la categoría dorada inglesa, también representa la décima victoria del entrenador catalán en los derbys de Manchester; un registro que refleja su dominio en una de las rivalidades más intensas del fútbol moderno. De hecho, el legendario ex DT del FC Barcelona ha logrado transformar el clásico citadino en un escenario habitual de alegrías para la afición sky blue.

Pep Guardiola celebrates his 600th match as a manager with his 10th Manchester derby win 👏 pic.twitter.com/jl8fME3yAC — Premier League (@premierleague) September 14, 2025

Asimismo, Guardiola cumple ya una década al frente del Manchester City, período en el que ha consolidado un proyecto que lo ha llevado a ser considerado el mejor entrenador en la historia del club. Pues empezando su décima temporada al frente de la institución azul celeste, ha conquistado 18 títulos oficiales, entre ellos seis Premier y la tan anhelada UEFA Champions League, obtenida en un inolvidable 2023 cuando la poderosa oncena cerró con el Triplete europeo, previo a llevarse también el Mundial de Clubes FIFA.

De esa forma, Pep alcanzó los 600 encuentros entrenando al City; un hito que subraya la estabilidad y éxito de su era, igual que una longevidad al alcance de muy pocos en la élite de este deporte, y menos aún con un nivel de exigencia tan elevado como el de la Premier League.

Al margen de los guarismos totales logrados en rol de estratega de la divisa sky blue y una identidad de juego inconfundible, Pep Guardiola sigue liderando un proyecto que ha convertido al Manchester City en referencia mundial, incluso minimizando al tradicional gigante de la ciudad, el United.

Eso sí, en relación a la actual y joven campaña, los Citizens necesitan hilvanar desde ahora una buena cadena de triunfos en vías de protagonizar un interesante mano a mano hasta el final con el vigente campeón de la competición doméstica, Liverpool, y el Arsenal.