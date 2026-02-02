La clasificación final de la Premier 2025/26 según la Inteligencia Artifical
En el fútbol inglés, donde una sola fecha puede alterar el ánimo colectivo, las proyecciones estadísticas ofrecen una mirada más amplia y menos emocional. El modelo predictivo de Opta, especializado en análisis de datos deportivos, realizó miles de simulaciones del tramo restante de la Premier League 2025/26 y elaboró un escenario probable de cómo quedaría la clasificación final.
Según el modelo publicado en The Analyst, el Arsenal aparece como el gran favorito al título. Tras una serie de resultados que lo alejaron momentáneamente de la cima, los Gunners recuperaron terreno y ahora lideran las proyecciones con más de 82 puntos estimados y una probabilidad superior al 90% de consagrarse campeones. El Manchester City y el Aston Villa, sus perseguidores más cercanos, quedan relegados a una pelea secundaria, afectados por empates recientes y problemas de regularidad.
La zona de clasificación a competiciones europeas también promete tensión hasta el final. El Liverpool y el Chelsea parten con una leve ventaja en la carrera por la Champions League, aunque el Manchester United, en franca levantada futbolística, todavía mantiene opciones matemáticas. Más atrás, el Brentford y el Newcastle aparecen como outsiders, con chances reducidas pero no descartadas de meterse en el plano continental.
Clasificación de la Premier League 2025/26 proyectada por Opta
Posición
Equipo
Puntos previstos
1
Arsenal
82.08
2
Manchester City
71.41
3
Aston Villa
71.18
4
Liverpool
63.15
5
Chelsea
62.67
6
Manchester United
61.39
7
Brentford
55.16
8
Newcastle
53.38
9
Tottenham
51.90
10
Brighton
50.80
11
Bournemouth
49.60
12
Everton
48.30
13
Fulham
47.20
14
Sheffield United
46.10
15
Crystal Palace
46.87
16
Nottingham Forest
43.04
17
Leeds United
42.39
18
West Ham
34.16
19
Burnley
28.99
20
Wolverhampton
20.25
En el otro extremo de la tabla, la lucha por evitar el descenso parece mucho más definida. El Wolverhampton, el Burnley y el West Ham son los equipos con mayor riesgo de perder la categoría, según las simulaciones. En particular, los Hammers superan el 80% de probabilidad de descenso, un dato que contrasta con algunos rendimientos competitivos recientes pero que refleja una campaña irregular y un bajo margen de error.
El Leeds y el Nottingham Forest, en cambio, aparecen con chances más moderadas de caer a la Championship, aunque cualquier traspié podría arrastrarlos a una pelea incómoda en las últimas jornadas.
Más allá de que el fútbol siempre se reserva espacio para lo imprevisible, el modelo de Opta ofrece una radiografía clara del momento de cada equipo y del rumbo que, estadísticamente, podría tomar la Premier en su desenlace.