La clasificación final de la Premier 2025/26 según la Inteligencia Artifical

La supercomputadora de Opta proyecta el cierre del campeonato inglés y anticipa un Arsenal firme en la cima
Lucía Domínguez
Brentford vs Aston Villa
Brentford vs Aston Villa | Neville Williams/GettyImages

En el fútbol inglés, donde una sola fecha puede alterar el ánimo colectivo, las proyecciones estadísticas ofrecen una mirada más amplia y menos emocional. El modelo predictivo de Opta, especializado en análisis de datos deportivos, realizó miles de simulaciones del tramo restante de la Premier League 2025/26 y elaboró un escenario probable de cómo quedaría la clasificación final.

Según el modelo publicado en The Analyst, el Arsenal aparece como el gran favorito al título. Tras una serie de resultados que lo alejaron momentáneamente de la cima, los Gunners recuperaron terreno y ahora lideran las proyecciones con más de 82 puntos estimados y una probabilidad superior al 90% de consagrarse campeones. El Manchester City y el Aston Villa, sus perseguidores más cercanos, quedan relegados a una pelea secundaria, afectados por empates recientes y problemas de regularidad.

Piero Hincapie, Gabriel Magalhaes, Viktor Gyokeres, William Saliba, Jurrien Timber, Kai Havertz
Leeds United v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

La zona de clasificación a competiciones europeas también promete tensión hasta el final. El Liverpool y el Chelsea parten con una leve ventaja en la carrera por la Champions League, aunque el Manchester United, en franca levantada futbolística, todavía mantiene opciones matemáticas. Más atrás, el Brentford y el Newcastle aparecen como outsiders, con chances reducidas pero no descartadas de meterse en el plano continental.

Clasificación de la Premier League 2025/26 proyectada por Opta

Posición

Equipo

Puntos previstos

1

Arsenal

82.08

2

Manchester City

71.41

3

Aston Villa

71.18

4

Liverpool

63.15

5

Chelsea

62.67

6

Manchester United

61.39

7

Brentford

55.16

8

Newcastle

53.38

9

Tottenham

51.90

10

Brighton

50.80

11

Bournemouth

49.60

12

Everton

48.30

13

Fulham

47.20

14

Sheffield United

46.10

15

Crystal Palace

46.87

16

Nottingham Forest

43.04

17

Leeds United

42.39

18

West Ham

34.16

19

Burnley

28.99

20

Wolverhampton

20.25

En el otro extremo de la tabla, la lucha por evitar el descenso parece mucho más definida. El Wolverhampton, el Burnley y el West Ham son los equipos con mayor riesgo de perder la categoría, según las simulaciones. En particular, los Hammers superan el 80% de probabilidad de descenso, un dato que contrasta con algunos rendimientos competitivos recientes pero que refleja una campaña irregular y un bajo margen de error.

El Leeds y el Nottingham Forest, en cambio, aparecen con chances más moderadas de caer a la Championship, aunque cualquier traspié podría arrastrarlos a una pelea incómoda en las últimas jornadas.

Más allá de que el fútbol siempre se reserva espacio para lo imprevisible, el modelo de Opta ofrece una radiografía clara del momento de cada equipo y del rumbo que, estadísticamente, podría tomar la Premier en su desenlace.

Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

