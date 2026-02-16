La cláusula que permite a Mourinho regresar al Bernabéu

José Mourinho tiene firmado un contrato de dos temporadas con el Benfica, pero existe una cláusula que le permite marcharse sin pagar indemnización durante los diez días posteriores al último partido de esta temporada. Esto abre la posibilidad de que el portugués pueda volver a un club grande de Europa sin trabas económicas, incluyendo al Real Madrid, aunque por ahora la directiva blanca no lo considera una opción inmediata.

Rui Costa, impulsor de su llegada a Lisboa, dejó la puerta abierta a Mou para protegerse ante un escenario electoral incierto, pero también para dar al técnico libertad si surgiera una oportunidad mayor.

En Lisboa, Mourinho ha encontrado comodidad y cercanía familiar. Tras años residiendo en Londres, disfruta ahora del día a día junto a los suyos, mientras adapta al Benfica a su estilo. Aunque en el pasado se habló de un posible regreso a la selección portuguesa tras el Mundial, la Federación considera que su perfil podría dominar demasiado el proyecto, lo que aleja esa opción.

Jose Mourinho will become the first manager in history to take charge of 𝙎𝙀𝙑𝙀𝙉 different sides in the UCL knockouts 🇪🇺📈



🇵🇹 Porto ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea ✅

🇮🇹 Inter ✅

🇪🇸 Real Madrid ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham ✅

🇵🇹 Benfica 🔜 pic.twitter.com/hLqY27TgFo — Prime Video Sport UK (@primevideosport) February 15, 2026

Por el momento, Mourinho planea continuar su trabajo en el Benfica y consolidar su proyecto, aunque fuentes cercanas admiten que una llamada del Madrid podría cambiar el panorama de inmediato.

La relación con Florentino Pérez

Aunque se especula sobre un reencuentro estrecho entre Mourinho y Florentino, en realidad el contacto ha sido limitado en los últimos años. Cambios de destino y números de teléfono hicieron que la relación se enfriara, aunque se espera que puedan verse cara a cara en Madrid durante los dieciseisavos de final.

José Mourinho y Florentino Pérez, FBL-FRA-FIFA-CONGRESS | FRANCK FIFE/GettyImages

El propio Mourinho generó especulación en enero al recordar que estuvo cerca de volver al Bernabéu, pero la oportunidad quedó momentáneamente truncada por su firma con el Benfica.

La eliminatoria a doble partido con el Benfica vuelve a poner a Mourinho en el foco del Real Madrid. Su histórica gestión ante el equipo lisboeta, incluyendo la dramática clasificación con gol de Trubin en el último minuto, demuestra que sigue siendo un técnico capaz de sacar lo mejor de sus equipos, incluso superando las expectativas.

Para Arbeloa y otros exjugadores blancos, la sombra de Mourinho permanece alargada, recordando viejas lecciones tácticas y su capacidad de influir tanto dentro como fuera del campo.

