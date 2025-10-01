La Comisión Disciplinaria de la Liga MX anula la suspensión de Jorge Rodarte

La semana anterior fue dura para Cruz Azul. El tropiezo inició en el duelo donde los de la capital del país en calidad de locales no pudieron pasar del empate en contra del Querétaro. La mala fortuna cerró en la visita a los Xolos de Tijuana, un encuentro en el que el equipo de Nicolás Larcamón fue derrotado.

El partido en contra de los Xolos se vio marcado por un arbitraje cuestionable muy en contra de los celestes. Desde el minuto 4 del encuentro, Jorge Camacho, juez central del encuentro tomó la decisión de expulsar al joven Jorge Rodarte en una jugada no meritoria de roja, una decisión que ha sido revertida por la Liga MX.

Comisión Disciplinaria acepta su error y le quita la roja a Jorge Rodarte.



“Disculpe usted” te costó el invicto, liderato general y un impacto en la regla de menores solamente.



Lo peor es la prepotencia con la que el cuerpo arbitral le habló a los jugadores y CT de @CruzAzul pic.twitter.com/MoKmWnCAJK — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 30, 2025

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX afirma que la media de Camacho en contra del joven Rodarte fue errónea. Siendo el caso, el organismo antes mencionado confirma que la tarjeta roja para el zaguero central de los de la capital del país ha sido retirada, de esta forma, será elegible para el duelo contra Tigres.

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Si bien la sanción fue anulada, en Cruz Azul se siente golpeados. Tienen bien en claro que la tarjeta roja con tres minutos en el encuentro, fue clave para la derrota del equipo. Por ende, se espera que la dirección deportiva de Iván Alonso busque medidas más severas en contra del central Jorge Camacho.

No es la primera vez que este juez es señalado por sus malas decisiones. El central ha sido protagonista en otros encuentros donde de la misma forma tiende al error.

Salvo sorpresa, Camacho estará un tiempo en la congeladora por parte de la Comisión Disciplinaria. Se entiende que Cruz Azul hará lo que esté en sus manos para que sea el caso, pues todos al interior del club terminaron furiosos con su trabajo el pasado domingo.

Más noticias sobre la Liga MX