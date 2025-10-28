La comparación de Bruno Fernandes con Cristiano Ronaldo en los primeros 300 partidos en el Manchester United

Bruno Fernandes alcanzó el pasado sábado una marca especial con el Manchester United, y a la altura de Cristiano Ronaldo, al disputar su partido número 300 con dicha institución, durante la victoria de 4-2 frente al Brighton.

Es que el actual capitán de los Diablos Rojos se convirtió en el segundo futbolista portugués en lograrlo después de, precisamente, CR7, argumento con el cual consolida su legado en Old Trafford, donde ha sido una de las piezas más constantes desde su llegada al popular club, en enero de 2020.

El mediapunta de 31 años celebró su hito, tras superar rumores sobre una posible salida hacia la Saudi Pro League el último verano. De hecho, Bruno admitió recientemente a Sky Sports que una conversación con Cristiano, su compañero en la selección de Portugal desde 2017, terminó siendo clave para que decidiera continuar en Inglaterra. “Hablé con Cris sobre la situación, sobre Arabia Saudí y todo lo demás”.

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo en su etapa, juntos, en el vestuario del Manchester United | Soccrates Images/GettyImages

Ronaldo y Fernandes compartieron vestuario durante 18 meses, luego del regreso del mítico atacante de Madeira, a Old Trafford, en 2021. Aunque su conexión en el campo generó opiniones divididas, ambos mantuvieron una excelente relación fuera del mismo.

El dueño de cinco Balones de Oro también alcanzó, y superó, los 300 encuentros con el United, aunque lo hizo 14 años después de su partido número 200, tras una etapa gloriosa en el Real Madrid y un paso posterior, con éxito local, por la Juventus.

Mientras El Bicho fue tres veces campeón de la Premier League y conquistó la Champions League con los Red Devils en 2008, Fernandes ha sido el referente de la citada entidad en una era menos exitosa, pero igualmente relevante. En sus primeros 300 compromisos, el canterano del Boavista suma 100 goles y 87 asistencias, cifras que lo sitúan a la altura de su compatriota, autor de 124 tantos y 67 pases de anotación en el mismo número de careos.

Semejante comparación refleja la importancia de Bruno Fernandes en un equipo que ha atravesado altibajos, pues promedia una diana cada 255 minutos, a la vez que Cristiano cosechó medias de un tanto en 185 minutos. Asimismo, el versátil volante posee una participación directa (gol o asistencia cada 136 minutos, por una en 120 minutos de CR7 con la divisa mancuniana.

A nivel de título, aunque Bruno no ha levantado una Premier League, ni Champions, yni ha estado cerca del Balón de Oro, sí ha guiado al United a algunas celebraciones en en tiempos difíciles: la Copa de la Liga en 2023 y la FA Cup em 2024.

Cristiano Ronaldo vs Bruno Fernandes en el Manchester United

Categoría Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Partidos 346 300 Titularidades 315 250 Goles 145 100 Asistencias 72 87 Títulos 10 2

