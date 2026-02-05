La comparación de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé en sus primeros 50 partidos con el Real Madrid

En sus primera temporada con el club, Mbappé no tardó en meterse en el centro de la escena; ha tenido un arranque goleador imponente en el Madrid, con cifras que rondan casi un gol por partido desde su llegada, y repercute tanto en LaLiga como en competiciones europeas. Por ejemplo, lleva 82 goles en 84 partidos jugados, con un promedio cercano a 1 gol por partido en todos los torneos oficiales.

Y en Madrid, cuando un futbolista empieza así, la memoria colectiva activa el archivo sin pedir permiso.

La comparación con Cristiano no aparece por capricho: aparece porque los números invitan. Y porque el club vive de eso, de gigantes que se miden con otros gigantes. En sus primeros 50 partidos de Liga con el club blanco, CR7 marcó 48 goles, una cifra estratosférica que lo ubicó rápidamente como una máquina goleadora imparable.

Jugador Partidos Goles Promedio Cristiano Ronaldo 50 48 0,96 Kylian Mbappé 50 47 0,94

Lo que Cristiano logró luego de ese inicio fue todavía más impresionante: es el máximo goleador histórico de el Real Madrid con 451 goles en 438 partidos oficiales, con más de un gol por partido de promedio durante toda su etapa blanca. Además, acumuló un palmarés colectivo enorme: 4 Champions League, 2 Ligas españolas, y varios otros títulos importantes antes de su salida en 2018.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid v Liverpool - UEFA Champions League Final | Angel Martinez - Real Madrid/GettyImages

Mbappé, por su parte, sumó en su primera temporada en el club la Bota de Oro europea como máximo goleador del continente, con 31 goles en LaLiga y destacada contribución también en competiciones europeas. En el año natural 2025, totalizó 59 goles, cifra que duplica ampliamente los 13 goles que aportaron tanto Vinícius como Bellingham en ese periodo.

En la temporada actual (2025/26) el francés también es el máximo goleador de el Real Madrid en LaLiga, con 21 goles en 20 apariciones, muy por delante del brasileño (5) y del ingés (4). En el derbi ante el Barcelona, Kylian es uno de los pocos jugadores que ha marcado en cuatro clásicos consecutivos por el Madrid, sumando seis goles en esos encuentros, un logro que lo pone junto a nombres históricos como Ronaldinho y Cristiano.

Kylian Mbappe needs to be studied. pic.twitter.com/RhL2HkPoBd — LALIGA English (@LaLigaEN) February 3, 2026

Los goles son el primer paso, pero no el definitivo. El portugués construyó su leyenda con Champions League, noches decisivas y récords que parecían de videojuego. Mbappé, en cambio, está en la etapa más compleja: sostener el impacto, convivir con la exigencia y transformar el arranque en una era.

