La comparación del Liverpool con los peores defensores del título en la historia de la Premier League

No es raro que los equipos decaigan tras alcanzar la cima, pero pocos proyectaban que este Liverpool se embarcaría en lo que se perfila como una defensa mediocre del título de la Premier League.

Los rumores sobre el regreso de Jürgen Klopp sugieren que no todo marcha bien para Arne Slot en Anfield, tras haber liderado a los Reds a su vigésimo título de liga en la temporada 2024/25. Fueron los campeones indiscutibles la temporada pasada, y un verano histórico convenció a muchos de que esta temporada les esperaba otro camino hacia la gloria.

Pero, por diversas razones, el Liverpool no se ve en la cima de la división. Una derrota en casa por 3-0 ante el Nottingham Forest, ahora dirigido por el exentrenador del Everton, Sean Dyche, fue el punto más bajo, y la afición anhela que la última derrota del sábado sea la más baja del equipo de Slot.

Ahora ocupan el undécimo puesto en la tabla de la Premier League y ya están a 11 puntos del líder, el Arsenal. Salvo un milagro, no habrá ninguna posibilidad de que la mitad roja del Mersey pueda aspirar al título, y el Liverpool se perfila actualmente como uno de los campeones menos formidables en la historia de la competición.

Así es como su defensa del título se compara con algunas de las peores que hemos visto.

Las peores defensas de títulos en la historia de la Premier League

Equipo Temporada Posición Puntos Caída de puntos respecto de la temporada en la que ganó el título Leicester 2016–17 12 44 -37 Chelsea 2015–16 10 50 -37 Blackburn 1995–96 7 61 -28 Manchester United 2013–14 7 64 -25 Chelsea 2017–18 5 70 -23

Los aficionados del Leicester City habrían hecho un gran esfuerzo por conseguir el puesto 12 en la temporada 2016-17, tras haber obrado un milagro para mantenerse en la máxima categoría dos temporadas antes. Sin embargo, en la 2015-16, los Foxes se embarcaron en una de las conquistas de título más impresionantes, aprovechando una Premier League débil para desafiar las probabilidades de 5000/1.

A pocos les sorprendió que el Leicester no pudiera repetir la hazaña de la temporada 2016-17, con la pérdida de la superestrella del mediocampo N'Golo Kanté entre los principales factores de su caída. El cerebro de su éxito en la conquista del título, Claudio Ranieri, fue despedido en febrero y reemplazado por su asistente Craig Shakespeare.

El cuento de hadas del Leicester continuó en Europa, alcanzando los cuartos de final de la Champions League, pero terminó 12 en la Premier League con 44 puntos, 32 menos que los que consiguió durante la campaña que lo conquistó.

El fuerte declive del Chelsea tras su título en la temporada 2014-15 contribuyó al ascenso del Leicester a la cima. José Mourinho quemó demasiados puentes y perdió su puesto en medio de un pésimo comienzo en la defensa de su título. Los Blues estaban 16 y un punto por encima del descenso cuando rompieron filas en diciembre, justo después de perder 2-1 a domicilio contra el Leicester.

El Chelsea se derrumbó bajo la dirección de José Mourinho en la temporada 2015-16 | Pool/GettyImages

Guus Hiddink llegó y estabilizó el rumbo, pero aun así sufrieron una caída de 37 puntos y terminaron la temporada en décimo lugar.

El Chelsea tuvo otra pobre defensa del título con Antonio Conte, pero habían sido tan dominantes la temporada anterior que su caída de 23 puntos les llevó al quinto puesto. Los Blues también terminaron el año ganando la FA Cup. El desacuerdo de Conte con Diego Costa, así como la incapacidad del club para conseguir fichajes clave, fueron reconocidos como las principales razones de su mala racha.

Quizás la novedad de la defensa de tres de Conte también se desvaneció, con el Manchester City de Pep Guardiola dominando en la temporada 2017-18 con una idea de fútbol rara vez vista en estas costas.

Muchos argumentarían que la temporada 2013-14 del Manchester United se ubica como la peor defensa del título de la Premier League, con David Moyes heredando un puesto imposible de Sir Alex Ferguson. El escocés no duró su temporada de debut, ya que un United envejecido terminó séptimo.

El Blackburn Rovers también terminó séptimo en la temporada 1995-96, principalmente porque Sir Kenny Dalglish dimitió como entrenador tras guiarlos al título. Ray Harford tuvo dificultades para reemplazar al rey, pero Alan Shearer se mantuvo prolífico. Marcó 31 goles con los campeones antes de fichar por el Newcastle United.

Comparación del Liverpool con las peores defensas del título de la Premier League

El milagro del Leicester fue seguido por un puesto 12 | Plumb Images/GettyImages

Los 18 puntos del Liverpool en 12 partidos son la cuarta cifra más baja registrada por un vigente campeón de la Premier League. Solo el Chelsea (2015-16, 11), el Leicester (2016-17, 12) y el Blackburn (1994-95, 14) consiguieron menos.

A su ritmo actual, los Reds terminarán con 57 puntos, lo que representaría una disminución de 27 puntos y los convertiría en el tercer peor campeón vigente de la Premier League de la historia.

Por lo tanto, sus posibilidades de retener el título de liga por primera vez desde 1984 ya están en el aire, como ocurrió en la temporada 2020-21, cuando las lesiones impidieron al equipo de Klopp defender su título contra el Manchester City. Sumaron 30 puntos menos que en su contundente triunfo de la temporada 2019-20, pero aun así lograron terminar terceros en la tabla.

En un tono más optimista, el Manchester United terminó alzando el título a pesar de sumar solo 19 puntos en sus primeros 12 partidos de la temporada 1996-97. Sin embargo, los Red Devils solo necesitaban 75 puntos para imponerse, con el Newcastle United siete puntos por debajo, segundo. El Liverpool necesitará algo más de 75 puntos para retener su título esta temporada.

