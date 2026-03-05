La comparación entre Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid

El Real Madrid está viviendo una temporada con sobresaltos, y no es para nada normal que cambien de entrenador en plena campaña. La salida de Xabi Alonso fue un impacto gigante y la ratificación de Álvaro Arbeloa como Director Técnico sorprendió a propios y extraños.

En la comparativa entre ambos, el ex defensor del Merengue pierde por bastante: perdió cuatro de los 12 partidos que dirigió, mientras que Xabi Alonso solamente cayó en cinco de los 28. Con casi la mitad de los encuentros dirigidos, tiene prácticamente la misma cantidad de derrotas.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup previews | NurPhoto/GettyImages

El ex Bayer Leverkusen perdió sus encuentros ante clubes como Atlético de Madrid, Liverpool, Manchester City, FC Barcelona y Celta de Vigo, mientras que Arbeloa sufrió la eliminación por Copa del Rey a manos del Albacete apenas asumió en su cargo y cayó contra Benfica, Osasuna y Getafe, marcando así una diferencia abismal de calidad entre los rivales comparados.

Actualmente, el Real Madrid está segundo en la tabla de LaLiga con 60 puntos, a cuatro del líder que es el FC Barcelona. En la Copa del Rey se despidió inesperadamente en octavos de final frente al Albacete. En lo que corresponde a la UEFA Champions League, clasificaron sin grandes luces a octavos de final tras superar al Benfica en el repechaje y tendrán la difícil tarea de enfrentarse al Manchester City en dicha instancia.

Arbeloa palpitó el partido con el Celta de Vigo

“Será una salida que no va ser nada fácil, contra un gran equipo y un entrenador que lo está haciendo de forma magnífica. El Celta es un equipo muy bien trabajado, viene de ganar muchos partidos y está con confianza y jugando bien. Siempre hay un gran ambiente en ese campo cada vez que va el Real Madrid. Será una salida muy complicada y exigente”, dijo el entrenador Merengue en rueda de prensa.

“Llevamos dos derrotas seguidas en Liga y, en un equipo como el Real Madrid, la derrota es siempre difícil de gestionar por la exigencia, pero sólo pensamos en el partido de mañana. Somos conscientes de lo que tenemos en frente y el nivel que teneos que dar contra un gran rival. Todo dependerá del nivel que demos, de nuestra seguridad y de nuestra confianza. El pasado no existe y sólo pensamos en Balaídos”, reflexionó sobre el mal momento de la Casa Blanca.

