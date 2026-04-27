La comparación entre Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo tras sus primeros 100 partidos en el Real Madrid

El Real Madrid tuvo una temporada para el olvido, pero en lo individual fue excelente para Kylian Mbappé: se quedará con el Pichichi de LaLiga y está en carrera para el próximo Balón de Oro, aunque el Mundial 2026 será determinante.

El francés alcanzó un hito importante, ya que llegó a los 100 partidos con la camiseta de la Casa Blanca, y la comparación lógica con Cristiano Ronaldo no iba a demorar en aparecer.

Real Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En sus primeros cien encuentros con el Real Madrid, CR7 anotó diez goles más que Mbappé y tuvo 300 minutos más en cancha, demostrando así que el físico nunca fue un problema para el portugués. En el sentido colectivo, el equipo anotó muchos más goles con el luso que con el galo.

Las estadísticas completas demuestran que, a la hora de comparar la primera centena de encuentros de cada uno, la supremacía de Cristiano es clara. Eso si, el equipo debe acompañar: el Bicho integraba un plantel legendario, mientras que Mbappé no ha tenido la suerte de engranar en plantillas inolvidables con la camiseta del Real Madrid.

Jugador Partidos Goles Minutos Penales Goles del equipo Kylian Mbappé 100 85 8160 19 186 Cristiano Ronaldo 100 95 8464 16 251

El Merengue se quedó afuera de la UEFA Champions League en cuartos de final frente al Bayern Múnich alemán tras una serie extraordinaria, llena de goles y emociones. En la Copa del Rey su recorrido llegó a su fin de manera prematura, en octavos de final frente al Albacete en lo que fue el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo.

Por su parte, en LaLiga, el FC Barcelona le saca once puntos de ventaja y se especula con que el final de la temporada pueda ser humillante para el Merengue, o con la obligación de hacerle el pasillo de honor a su acérrimo rival o con la posibilidad de que el Blaugrana se consagre campeón directamente en el Clásico, que se celebrará en el Camp Nou.

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