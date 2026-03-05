La comparativa entre los calendarios del Arsenal y del Manchester City en la lucha por la Premier League

La jornada 29 de la Premier League tuvo un inesperado giro y la diferencia en la cima se amplía. Tanto el Arsenal como el Manchester City se mantuvieron firmes el fin de semana pasado al conseguir victorias reñidas, pero no se pudo decir lo mismo a mitad de semana. Mientras que los Gunners remontaron para conseguir un triunfo crucial sobre el Brighton, sus rivales por el título tropezaron contra el Nottingham Forest, candidato al descenso.

Elliot Anderson, considerado un objetivo para el Manchester City este verano, marcó el decisivo gol del empate para el Forest durante el empate 2-2 contra los de Pep Guardiola, permitiendo al Arsenal abrir una ventaja de siete puntos sobre sus perseguidores, aunque han jugado un partido más que los Cityzens.



Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Debido a la participación de ambos equipos en la final de la Carabao Cup a finales de este mes, al Arsenal y al Manchester City solo les queda un partido de la Premier League antes del parón internacional de marzo. Sin embargo, ambos estarán ocupados en otros partidos, disputando este encuentro junto con partidos de la Champions League y la FA Cup.



El Arsenal tiene un encuentro complicado contra el Everton el 14 de marzo, ya que los Toffees han sumado más puntos fuera de casa que en su nuevo estadio esta temporada. El City, por su parte, tiene un encuentro más sencillo en teoría, visitando al West Ham United ese mismo día, un rival al que ha vencido siete veces consecutivas.



Dos de los tres partidos del Arsenal en abril en la Premier League se jugarán en su propio estadio: el Bournemouth y el Newcastle United prometen causarles problemas a los Gunners en el Emirates Stadium. En cambio, dos de los tres encuentros ligueros del City el próximo mes se jugarán fuera de casa, siendo la visita al Chelsea mucho más temible que el viaje a Burnley.



Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

Entre estos dos encuentros, el Arsenal y el City tienen el importante. Los Gunners viajarán a Manchester para una pelea por el título de enorme trascendencia en el Etihad Stadium, donde el ganador podría asegurar la ventaja crucial en la recta final. Un duelo emocionante promete fuegos artificiales.



El Arsenal estrena mayo con un derbi londinense contra el Fulham, también disputado en casa, pero contra el que ha perdido puntos en tres de las últimas cuatro campañas. El City se enfrenta al Everton ese mismo fin de semana, en su primera visita al Hill Dickinson Stadium.

Los cinco próximos partidos de cada uno

1° Arsenal - 67 puntos 2° Manchester City - 60 puntos Everton - Local - 14 de marzo West Ham - Visitante - 14 de marzo Bournemouth - Local - 11 de abril Chelsea - Visitante - 12 de abril Manchester City - Visitante - 19 de abril Arsenal - Local - 19 de abril Newcastle - Local - 25 de abril Burnley - Visitante - 26 de abril Fulham - Local - 2 de mayo Everton - Visitante - 2 de mayo

