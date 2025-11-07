La comparativa entre Vinícius Jr. y Lamine Yamal en lo que va de la temporada

Las dos figuras del Real Madrid y del FC Barcelona, Vinícius Jr, y Lamine Yamal, no están teniendo un arranque de temporada a puro brillo, cada uno por su respectiva dificultad. A pesar de esto, uno destaca por sobre el otro por tener estadísticas similares en menor cantidad de partidos jugados.

La comparativa entre Lamine Yamal y Vinícius Jr. en la temporada 2025/26

Jugador Partidos Goles Asistencias Pases clave Regates Vinícius Jr. 15 5 4 32 31 Lamine Yamal 10 5 5 22 46

Vinícius Jr., entre un rendimiento cuestionable y la novela de su renovación

El extremo brasileño tuvo cruces con Xabi Alonso, aparentemente zanjados, y su renovación con el Real Madrid es un misterio absoluto, con rumores diarios sobre grandes poderes económicos que irían en búsqueda de arrebatárselo a la Casa Blanca.

El rendimiento del ex Flamengo en esta temporada no está siendo el mejor, teniendo partidos donde directamente pasa desapercibido.

Su Real Madrid es el líder de LaLiga con 30 puntos, producto de diez victorias y una sola derrota. En la UEFA Champions League vienen de perder frente al Liverpool, pero igualmente se sitúan en zona de clasificación a los octavos de final de manera directa.

Lamine Yamal y los fantasmas de la pubalgia

Lamine Yamal se perfilaba como la gran figura del FC Barcelona de cara a la temporada 2025/26, aunque una inesperada pubalgia lo sacó de competencia durante varios encuentros en lo que va de la campaña, llegando con lo justo a partidos importantes como el Clásico.

A pesar de eso, lleva cinco goles e igual cantidad de asistencias en diez partidos jugados, con 46 regates que son la marca registrada de la casa.

Su FC Barcelona está segundo en el campeonato español de Primera División con 25 unidades, logrando la recuperación frente al Elche tras perder el Clásico. En la UEFA Champions League vienen de empatar sorpresivamente contra el Club Brugge de visitante por 3-3 y, momentáneamente, estarían jugando justamente ante los belgas en los playoffs para ingresar a octavos de final.

