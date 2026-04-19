La condición del AS Mónaco para fichar definitivamente a Ansu Fati

Ansu Fati logró renacer en Francia y su futuro parece estar ligado con el AS Mónaco de aquí a varias temporadas más, aunque para eso el club galo todavía tiene que ejecutar la cláusula de compra de 11 millones de euros pautada en la cesión desde el FC Barcelona, la cual llega a su fin el próximo 30 de junio.

Según informó Mundo Deportivo, el club francés y el futbolista tendrían que llevar a cabo una negociación para reducir gran porción de su contrato, que esta temporada fue pagado a medias entre el club catalán y su par de Francia. Una vez que este sea acorde con la realidad económica de la liga francesa y de la actualidad del club, el pase podría realizarse sin mayores inconvenientes.

Paris FC v AS Monaco FC - Ligue 1 McDonald's | Franco Arland/GettyImages

Con la camiseta blaugrana, donde debutó el 25 de agosto de 2019 en un partido por LaLiga frente al Real Betis, acumula 123 partidos jugados, con 29 goles y 10 asistencias. Su primera cesión fue al Brighton de la Premier League, donde en una temporada jugó 27 encuentros y anotó cuatro tantos. En lo que va de su paso por el Mónaco, lleva disputados 25 encuentros, con nueve goles convertidos y sin asistencias tanto por la Ligue 1 como por la UEFA Champions League.

El equipo dirigido por el belga Sébastien Pocognoli está séptimo en la Ligue 1 con 49 puntos, todavía conservando la expectativa de clasificarse a competencias europeas de cara a la próxima temporada, la 2026/27. Auxerre, Toulouse, Metz, Lille y Racing de Estrasburgo son los cinco rivales que tienen por delante.

En la UEFA Champions League quedaron eliminados en el playoff de ingreso a octavos de final frente al París Saint-Germain, mientras que en la Copa de Francia cayeron frente al Racing de Estrasburgo por 2-1 en octavos de final para terminar de sepultar sus chances de gritar campeón en esta temporada.