La condición final de Cruz Azul para que Joel Huiqui se mantenga como técnico

Con el equipo en estado de emergencia, Joel Huiqui tomó la dirección técnica de Cruz Azul a partir de la jornada 17 del torneo regular luego del despido de Nicolás Larcamón. El trabajo del mexicano ha sido mucho más que sólo correcto, hoy mismo tiene a los de la capital del país en la gran final de la Liga MX.

El cruce final en contra de los Pumas de la UNAM representa una oportunidad enorme para Joel. No sólo podría escribir su nombre con letras de oro en la historia de los celestes, sino que además, se aseguraría un futuro como técnico fijo de Cruz Azul, así mismo lo ha confirmado el presidente del club, Víctor Velázquez.

¡LA CONDICIÓN ES CLARA PARA QUE JOEL HUIQUI SIGA EN CRUZ AZUL!😅#CentralFOX Víctor Velázquez tiene plena confianza en el actual entrenador interino de La Máquina, pero solamente le garantiza el puesto si gana el título🏆



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Joel Huiqui, ustedes saben que es de casa, cuando se decidió que continuara con este torneo, con este proyecto, sabíamos de sus capacidades, por supuesto, y hemos platicado que él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato. Víctor Velázquez

El presidente de la Cooperativa Cruz Azul añadió que el equipo se moverá dentro del mercdo de verano ganen o no el título este domingo.

Vamos a reforzar, por supuesto, con todo el cuerpo técnico como se hace en cualquier institución. Como se hace en cualquier proceso, hicimos cambios que en su momento fueron criticados, porque se vale criticar, pero yo creo que con trabajo y sobre todo con conocimiento de la gente que tenemos en la institución de que Joel Huiqui aparte de llevar tatuada el jersey de Cruz Azul lleva un proceso de aprendizaje desde la Sub 21 con los últimos técnicos que han pasado, por no decir nombres, y que al final eso le ha dado el bagaje y el conocimiento para tomar esta Final pues con toda la seriedad y la metodología que seguimos desde hace meses. Víctor Velázquez

Para concluir, el hombre fuerte en Cruz Azul dio valor al hecho de que el rival final sea uno tan tradicional como Pumas.

Es especial porque es uno de los grandes y bueno nosotros enfocados a nuestro trabajo y esperemos ser campeones y levantar la décima. Víctor Velázquez

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