La condición que impuso Nico Paz para regresar al Real Madrid

La relación entre Nico Paz y el Real Madrid apunta a un nuevo capítulo en los próximos mercados, aunque no será sencillo ni inmediato. Según ha informado The Athletic, la intención del futbolista argentino es regresar al Real Madrid, pero solo bajo una condición clara la cual le permita sentirse un jugador clave dentro del proyecto deportivo.

El centrocampista, actualmente en las filas del Como, salió del club blanco en 2024 en busca de continuidad y minutos, algo que no tenía garantizado en la primera plantilla madridista. Su progresión en el fútbol italiano no ha pasado desapercibida en Valdebebas, donde el club mantiene un estrecho seguimiento de su evolución.

El Real Madrid ya ha movido ficha

De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, el Real Madrid habría comunicado al Como su intención de repescar al jugador en verano, una posibilidad que estaba prevista desde el mismo momento en el que se cerró su traspaso. En aquella operación, ambos clubes firmaron cláusulas de recompra que permiten al conjunto blanco recuperar el control sobre el futbolista.

Sin embargo, el escenario no es tan simple como una vuelta automática. Aunque se habla de una recompra cifrada en torno a los 9 millones de euros, no se descarta que el precio final pueda ser superior, en función del momento del regreso y del rendimiento del jugador.

La clave serían los plazos contractuales

Uno de los puntos más relevantes del caso es el calendario. Según las informaciones que rodean la operación, la cláusula de recompra no sería habilitable hasta junio de 2026, lo que impediría al Real Madrid ejecutar ese derecho en el verano inmediato, salvo que exista una renegociación entre clubes.

Esto abre varios escenarios y es que desde una espera estratégica por parte del club blanco hasta un posible acuerdo alternativo con el Como, que podría exigir una compensación económica mayor si el Madrid desea adelantarse a los plazos pactados.

Un regreso con condiciones deportivas y un futuro abierto

Más allá de lo contractual, el aspecto deportivo es determinante. Nico Paz tiene claro que no contempla volver para ser un jugador residual. Su deseo es regresar únicamente si el Real Madrid le ofrece un rol relevante, con continuidad y peso real en la rotación, algo especialmente complejo en una plantilla plagada de talento joven y consolidado. En este sentido, su decisión final dependerá tanto del proyecto deportivo como de las oportunidades reales que pueda ofrecerle el cuerpo técnico en el corto y medio plazo.

El caso de Nico Paz refleja la nueva política del Real Madrid con sus jóvenes talentos: salidas controladas, cláusulas estratégicas y un seguimiento constante. El deseo del jugador de volver existe, el interés del club también, pero los tiempos, el precio y el rol deportivo marcarán si ese regreso se convierte en realidad o queda aplazado.

