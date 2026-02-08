La condición que podría hacer salir a Flick del FC Barcelona

El FC Barcelona está viviendo una temporada de ensueño, ostentando el liderazgo de LaLiga con autoridad y clasificado tanto a las semifinales de la Copa del Rey como a los octavos de final de la UEFA Champions League.

A pesar de esto, hay una vertiente que sigue su camino independientemente de lo que suceda con el primer equipo: la política. Falta poco más de un mes para las elecciones en el club Blaugrana y los candidatos empiezan a tirar toda la carne al asador con sus propuestas, algunas más polémicas que otras, con el fin de sumar la mayor cantidad de adeptos de cara a los comicios del 15 de marzo.

Ahí es donde entra en escena Hansi Flick, ya que, según el Diario Marca, este estaría considerando la decisión de dimitir si Joan Laporta no gana las elecciones. Cabe destacar que el actual presidente es el que lo trajo al club y que los otros candidatos ofrecen cambios, incluso cuestionando la continuidad de Deco como director deportivo.

125th Anniversary Gala Of Fc Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

"Deco no será mi director deportivo. Montaremos la estructura que encaje mejor con Hansi Flick. No daremos el nombre, no lo podemos anunciar porque tiene contrato. No habrá gente que no tenga nada que ver con la estructura deportiva", dijo Víctor Font, principal candidato opositor, en una entrevista en RAC1.

Flick tras ganarle al RCD Mallorca: "No hemos jugado como juega el Barça en la primera parte"

Hansi Flick Press Conference For Fc Barcelona - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

"No estaba feliz con la primera parte y, de hecho, creo que no hemos jugado a nuestro nivel, ni en nuestra dinámica de pases. Pero bueno, ha sido un buen día porque hemos marcado tres goles y hemos sumado tres puntos. Les he preguntado (a sus jugadores) si estaban satisfechos con la primera parte y me han dicho que no… Es que era así. Y luego, lo hemos demostrado. Hemos hablado de cosas que debían mejorar en posicionamiento, calidad de los pases. No hemos jugado como juega el Barça en la primera parte. Luego, sí hemos sido nosotros", analizó el alemán en rueda de prensa.