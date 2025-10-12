La confesión de Capello sobre Ronaldo: “Le dije al presidente que se tenía que ir, no había esperanza de avanzar”

Fabio Capello ha vuelto a hablar claro. El entrenador italiano, conocido por su carácter firme y su disciplina férrea, ha revelado un episodio desconocido de su paso por el Real Madrid durante la temporada 2006-07, cuando tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera: desprenderse de Ronaldo Nazário, uno de los mayores talentos de la historia del fútbol.

“En cierto momento le dije al presidente que teníamos que dejarlo ir, no había esperanza de avanzar”, confesó Capello en una entrevista reciente. El italiano confesó que el astro brasileño era un genio único en su generación, pero si el club merengue quería avanzar en aquella época debía deshacerse de Ronaldo.

Capello se refería a una etapa de transición complicada para el club. El Madrid buscaba recuperar su identidad competitiva tras varios años sin títulos y, bajo su mando, la prioridad era imponer disciplina y sacrificio colectivo. Ronaldo, que ya sufría problemas de peso y lesiones, chocó con el método del técnico. Finalmente, el brasileño abandonó el club rumbo al AC Milan en enero de 2007.

Aquel movimiento, polémico en su momento, abrió la puerta a la irrupción definitiva de Ruud van Nistelrooy, quien acabaría siendo clave en la conquista de la Liga 2006-07. Uno de los grandes delanteros que ha pasado por el Real Madrid en este siglo.

Con el paso del tiempo, Capello reconoce el talento extraordinario de Ronaldo, pero también mantiene su convicción de que aquella decisión fue necesaria. Con el paso del tiempo, la confesión de Capello no solo revela una decisión técnica, sino también una lección sobre liderazgo y gestión de vestuario. A veces, incluso los genios necesitan ser apartados para que un equipo encuentre su equilibrio. Ronaldo siguió brillando en el Milan, mientras el Real Madrid recuperó el rumbo bajo la mano firme del italiano. Hoy, ambas leyendas representan dos caras de una misma historia: el talento desbordante y la disciplina inflexible que, aunque opuestas, también forman parte del ADN del fútbol.