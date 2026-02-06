La confesión de Franco Mastantuono sobre su relación con Jude Bellingham en el Real Madrid

En las últimas semanas, Jude Bellingham y Franco Mastantuono dejaron varias señales en redes sociales sobre la buena relación que están construyendo en el vestuario del Real Madrid. Historias compartidas, menciones cruzadas y guiños públicos alimentaron la idea de una amistad en crecimiento, algo que el propio argentino terminó confirmando en una entrevista.

En diálogo con el streamer argentino Davo Xeneixe, Mastantuono explicó que lo que se ve en redes sociales es totalmente real. Y lo más llamativo es que la conexión entre ambos se dio incluso sin tener un idioma en común

“Me llevo muy bien con Bellingham. Él habla español, más o menos, pero yo inglés no hablo. No hay mucha comunicación, pero le quiero un montón”, contó el argentino, entre risas.

Lejos de presentarlo como un obstáculo, Mastantuono remarcó que esa falta de entendimiento literal se convirtió en una especie de vínculo especial: “Yo no entiendo lo que me dice en inglés y él no entiende todo lo que yo le digo. Nos comunicamos desde la profundidad”.

En un plantel plagado de estrellas, el gesto de Bellingham representa mucho más que una simple simpatía: para un jugador joven, recién llegado y en plena adaptación, contar con un referente cercano puede ser clave para acelerar el proceso dentro y fuera de la cancha.

Elogios a Courtois: “El mejor portero de la historia”

Mastantuono también tuvo tiempo para hablar de otro peso pesado del vestuario: Thibaut Courtois. Sin dudar, lo ubicó en la cima absoluta de su posición.

“Courtois es el mejor portero de la historia. Es impresionante”, afirmó. Y recordó una actuación que lo marcó especialmente: “Hizo una final de Champions contra el Liverpool impresionante”.

Franco Mastantuono, Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Además, las palabras del argentino reflejan un detalle que suele pasar desapercibido: en un vestuario con figuras consolidadas, la adaptación de un joven no depende solo del rendimiento, sino también de los vínculos cotidianos. En ese sentido, el gesto de Bellingham toma todavía más valor, porque no se trata únicamente de compañerismo, sino de una cercanía genuina que le permite a Mastantuono sentirse más cómodo en el día a día y ganar confianza en Valdebebas.

