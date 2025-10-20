La confesión de Thomas Müller: "Si Hansi Flick me hubiera llamado, habría ido al Barcelona"

Thomas Müller es una verdadera leyenda del futbol mundial. Este delantero ostenta el récord de ser el futbolista alemán con más títulos en la historia, entre los que se encuentran dos Champions League, 13 Bundesligas, dos Mundiales de Clubes y el Mundial de 2014. Después de representar al Bayern Múnich durante 17 años, el club decidió no renovar su contrato y el futbolista salió de la institución a finales de la temporada 2024/2025.

Poco después, 'Radio Müller' se incorporó al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS). A sus 36 años, el delantero bávaro disputó siete partidos de temporada regular, en los que anotó siete goles y repartió tres asistencias, contribuyendo a la clasificación del club canadiense a los playoffs como segundo de la Conferencia Oeste.



Sin embargo, según declaraciones recientes del histórico delantero, tras su salida del Bayern Múnich estuvo abierto a jugar en otro gigante europeo. En una entrevista con el programa Blickpunkt Sport, Müller reveló que habría fichado por el FC Barcelona si Hansi Flick se hubiera puesto en contacto con él.



Si Hansi Flick, que me conoce muy bien, me hubiera llamado y me hubiera gustado el proyecto en Barcelona, podría haberme imaginado algo así Thomas Müller

Müller no paró ahí y afirmó que el conjunto blaugrana es un "club de primer nivel" en el que "sabes lo que la gente espera de ti".

¿Tendría cabida Thomas Müller, a sus 36 años, en la plantilla actual del FC Barcelona? El delantero alemán actúa principalmente como mediapunta y, de forma secundaria, como extremo derecho. En el primer puesto competiría con Dani Olmo, mientras que en la banda derecha buscaría sitio ante Lamine Yamal y Roony Bardghji.



Jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han demostrado que, para ciertos futbolistas, el talento puede superar a la edad.

