La confesión de Valverde sobre el penal fallado de Vinícius ante el Manchester City

La contundente victoria del Real Madrid por 3-0 frente al Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League dejó varias imágenes destacadas. Una de las más comentadas fue el penal que desperdició Vinícius Júnior en la segunda mitad. Tras el partido, Federico Valverde reveló que el brasileño le ofreció ejecutar el disparo desde los doce pasos antes de asumir él mismo la responsabilidad.

El gesto de Vinicius con Valverde en pleno partido

La acción ocurrió a los 58 minutos del encuentro, cuando Vinícius fue derribado dentro del área rival. Mientras el árbitro señalaba el punto penal, las cámaras captaron un breve intercambio entre el delantero y Valverde. El brasileño, en un gesto poco habitual, le preguntó al mediocampista si quería hacerse cargo de la ejecución.

🚨 Valverde reveals: “Vini Jr asked me if I wanted to take the penalty”.



“Vini is a Real Madrid legend, he’s a great friend, me and other teammates told him to take it”.



“Vini missed? These things can happen, it’s part of football”, told @tatimantovani on TNT Sports. pic.twitter.com/SqU4Fv7cBo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2026

Sin embargo, el uruguayo decidió rechazar la propuesta. “Vini me preguntó si quería patearlo”, explicó Valverde en declaraciones a TNT Sports. Según contó, tanto él como otros compañeros del plantel consideraron que lo más justo era que el propio Vinícius se encargara del tiro, ya que había provocado la infracción.

Finalmente, el atacante tomó carrera, pero su remate, algo débil, fue detenido por el arquero del City, Gianluigi Donnarumma. El delantero mostró su frustración inmediatamente después y hasta se disculpó con los hinchas en el estadio, consciente de que el cuarto gol hubiera dejado la serie prácticamente definida.

Tras el encuentro, Valverde no dudó en defender a su compañero y destacar su importancia dentro del equipo. “Vini es una leyenda del Real Madrid y un gran amigo. Nosotros le dijimos que lo pateara”, afirmó el uruguayo, restándole dramatismo al error.

Real Madrid v Manchester City - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

El mediocampista también recordó que fallar un penal es parte natural del juego. “Estas cosas pueden pasar, forman parte del fútbol”, aseguró, enviando un mensaje de respaldo al brasileño.

Con la ventaja obtenida en el partido de ida, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llegará con mayor tranquilidad al duelo de vuelta en Inglaterra, aunque el City de Pep Guardiola intentará revertir una serie que, por ahora, parece muy cuesta arriba.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE