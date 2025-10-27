La contundente decisión de Bruno Fernandes sobre su continuidad en el Manchester United

Bruno Fernandes celebró su aparición número 300 con la camiseta del Manchester United con una gran actuación en la victoria por 4-2 contra Brighton en Old Trafford el sábado pasado.

El equipo de Rubem Amorim comenzó la temporada de floja manera, pero los tres triunfos consecutivos (ante Sunderland y Liverpool además del Brighton) y habiendo conseguido 15 puntos de los últimos 21, lo colocan en el sexto lugar, expectante para seguir subiendo hasta la segunda posición, ya que el líder Arsenal está 6 puntos por encima.

Uno de los grandes responsables de este presente futbolístico es, tal vez, el máximo líder que tien el plantel del Manchester United: el portugués Bruno Fernandes, quien desde que llegó en enero del 2020 a Old Trafford, solo consiguió una Copa de la Liga (en la temporada 2023) y la FA Cup (2024).

El portugués llegó a Manchester por 62 millones de dólares y se convirtió en un gran referente dentro y fuera del campo para el equipo de Amorim: además de haber llegado a los 300 partidos jugados con la camiseta roja, el portugués marcó 100 goles y dio 87 asistencias.

En ese escenario, mucho se viene especulando con posibles salidas de varios jugadores y hasta del propio Amorim. Por ahora, son solo escenarios planteados sin mayor sustento, sobre todo ante la seguidilla de resultados positivos de las últimas semanas. Pero tras el 4-2 del último fin de semana, el que habló fue el propio Bruno Fernandes, quien expresó su deseo de seguir en la Premier League:

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

"Mi objetivo es el Manchester United. Mi agente conoce mi forma de trabajar", y agregó: "Si quiere hablar conmigo, será después del Mundial. Hasta entonces, ¡no hablaré con nadie!"

Recordemos que Bruno Fernandes rechazó una oferta de 3,2 millones al mes. El futbolista portugués dijo ‘no’ en verano a una oferta millonaria del Al Hilal para recalar en Arabia Saudí y prefirió quedarse en el Manchester United, donde sueña con ganar grandes títulos y definitivamente dejar una marca indeleble en la historia de este gigante inglés.

